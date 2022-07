FINIRÀ COSÌ, CON UN DRAGHI-BIS. MATTARELLA AL VOTO ANTICIPATO NON CI ANDRÀ MAI - SE IL MOVIMENTO 5 STELLE E' IL CAOS, PERCHÉ DRAGHI, CHE FINALMENTE CON IL NEO PARTITO DI DI MAIO HA I NUMERI SUFFICIENTI PER BUTTARLI FUORI, NON FA UN GOVERNO SENZA DI LORO? - PERCHÉ LA TEMPESTA O, SE PREFERITE LA PAGLIACCIATA, HA ORIGINE ANZITUTTO DALLA INSIPIENZA POLITICA DI UN EX AVVOCATO, GIUSEPPE CONTE, E DI UN EX BANCHIERE, MARIO DRAGHI - IL PROBLEMA DI LETTA: ‘’COPRIRE’’ DRAGHI. QUELLA STOLTEZZA POLITICA CHE GLI HA FATTO DIRE BEN DUE VOLTE: “NON C’È UN GOVERNO SENZA I CINQUESTELLE”. ENRICHETTO ASPETTA DI CONOSCERE I NUMERI DI QUELLI CHE LASCERANNO CONTE PER EMIGRARE DA “GIGGINO” (SONO GIÀ 61) PER TOGLIERE L’ALIBI A DRAGHI. QUELLO CHE SEGUE È L’ULTIMA NOTIZIA: ''ALMENO ALTRI 20 PARLAMENTARI GRILLINI PRONTI A LASCIARE CONTE. ALL’ASSEMBLEA DEL M5S OGGI SU 46 ELETTI, 19 HANNO DICHIARATO ESPRESSAMENTE CHE VOTERANNO LA FIDUCIA A DRAGHI...''