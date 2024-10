IL DILEMMA DELLA ROMA POTENTONA: ANDARE DA GIOVANNI GRASSO O DA DARIO FRANCESCHINI? – LUNEDÌ IL PORTAVOCE DEL QUIRINALE E IL SENATORE DEL PD PRESENTANO IN CONTEMPORANEA, A CINQUE CHILOMETRI DI DISTANZA, LE LORO ULTIME FATICHE LETTERARIE: “L’AMORE NON LO VEDE NESSUNO” E “AQUA E TERA” – IL TOCCO CINEMATOGRAFARO-POP: CON “SU-DARIO” CI SARÀ ANNA FOGLIETTA (E GIOVANNI MINOLI), CON IL BRACCIO DESTRO DI MATTARELLA GRETA SCARANO, E CESARE BOCCI (PIÙ AGNESE PINI)

Estratto dell’articolo di Simone Canettieri per www.ilfoglio.it

dario franceschini foto di bacco (2)

Sarà il lunedì dello scisma. Mezza Roma, una certa Roma, da giorni si arrovella. […] Dilemmi amletici. Non si tratta di essere o non essere. Ma di dove essere: da Dario Franceschini o da Giovanni Grasso? Dall’eternità di foresta del Pd e riserva della repubblica o dal “figlio” del Quirinale?

C’entra la letteratura, secondo lavoro e passione di entrambi […]. Il fatto è semplice: lunedì alle 18.30 il senatore del Pd Franceschini presenterà la sua ultima fatica “Aqua e tera” (Nave di Teseo) alla libreria Spazio Sette in via dei Barbieri.

giovanni grasso foto di bacco

In contemporanea, all’Auditorium di Santa Cecilia, il portavoce del capo dello stato alzerà il velo sul suo ultimo romanzo “L’amore non lo vede nessuno” (Rizzoli). Cinque chilometri dividono i due appuntamenti. Trenta minuti in auto, cinquantadue con i mezzi, ventisette in bici. Quarantacinque minuti a piedi. Sì, ma che fare? Da chi andare?

Certe presentazioni letterarie nella capitale […] sono nuvole, vapori e profumi da respirare, ma che non si devono bere. Conta il parterre, più della fila al firmacopie. Il chi c’era. Ma questo tra Franceschini (da sempre l’uomo dem che parla con Sergio Mattarella a nome della ditta) e Grasso (il giornalista che da quasi dieci anni è voce e hombre vertical del presidente della Repubblica) è un derby spassoso. […]

DARIO FRANCESCHINI - AQUA E TERA

Lunedì i due, cresciuti nella sinistra Dc, si contenderanno i grandi lettori, che sono meglio degli elettori. L’ex ministro della Cultura, l’onorevole scrittore, ha sfornato un tributo à la Bassani per la sua Ferrara. Con un amore arcobaleno tra due ragazze al tempo della guerra che rientra benissimo, per i maliziosi alla ricerca di forzosi appigli contemporanei, nel nuovo corso del Pd schleiniano.

[…] Grasso, invece, questa volta tira fuori una storia, con tinte gialle, per indagare su amore e tradimento, caduta e riscatto, tolleranza e perdono. L’ombra di Mattarella […] è scrittore dalla mano veloce e dal riconoscimento continuo. Così tanti premi che, messi insieme, sono alti come un corazziere munito di elmetto: “Opera italiana”, “Artis Suavitas”, “Amalago”, “Buone notizie”, solo per citare gli ultimissimi, meritatissimi.

[…] i due si vogliono bene e sono amici, due cultori del potere della parola traversa. […] Franceschini è il politico dell’intervista definitiva, rara come un Gronchi rosa. Grasso tutto sa, ma smussa e armonizza, sempre in forma impersonale, dall’alto del Colle. Al massimo un sì o un no. Entrambi, a modo loro, tracciano la linea […]

GIOVANNI GRASSO - LAMORE NON LO VEDE NESSUNO

E quindi: che dilemma lunedì per la mejo Ztl di Roma. Anche il formato dei duellanti, con ambizioni da Strega e da film e da teatro, è molto simile. […] Franceschini potrà contare su mister Mixer Giovanni Minoli, taccuino della Repubblica, e sull’interprete Anna Foglietta. Grasso sarà sostenuto dalla giornalista Agnese Pini e dal duo Greta Scarano-Cesare Bocci, insieme nella fiction zingarettiana (nel senso di Luca) del “Commissario Montalbano”. Più il quintetto jazz di Stefano Di Battista ad allietare gli ospiti. […] che assillo: dove andare? E sarà possibile fare la spola, cambiandosi giacca e cravatta per farsi vedere e salutare entrambi anche solo con un cenno della manina: “Ciao, Dario”. “Eccomi, Giovanni”. Non saranno ammessi franchi tiratori, ma al massimo sinceri lettori-adulatori.

giovanni grasso sergio mattarella ugo zampetti DARIO FRANCESCHINI SERVE AI TAVOLI ALLA FESTA DELL UNITA giovanni grasso foto di bacco giovanni grasso ilaria manzione foto di bacco