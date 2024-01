LE DIMENTICANZE DI ROBERTO SPERANZA: IL LIBRO DELL’EX MINISTRO TORNA IN LIBRERIA CON DUE CAPITOLI IN PIÙ, MA A MANCARE È IL CHIARIMENTO SULLA MISSIONE DEI MILITARI RUSSI IN ITALIA E SULL’ALLORA MINISTRO CINESE DELLA SALUTE IN VISITA NEL NOSTRO PAESE, NEL NOVEMBRE DEL 2019. NONOSTANTE LA CINA ALL’EPOCA FOSSE GIÀ COLPITA DA UN VIRUS RITENUTO GRAVE E ASSAI PERICOLOSO, IL MINISTRO DI PECHINO NON SI LASCIÒ SFUGGIRE NEMMENO UNA PAROLA - SCHLEIN E CONTE SARANNO MARTEDI' ALLA PRESENTAZIONE DEL VOLUME: PEPPINIELLO SPIEGHERA’ PERCHE’ I MILITARI DI MOSCA SCORRAZZARONO NEL NOSTRO PAESE?

SCHLEIN CONTE

(AGI) - Martedi' 30 gennaio alle 17.30 nella sala della Regina della Camera dei Deputati si svolgera' la presentazione del libro di Roberto Speranza "Perche' guariremo". Ne discuteranno con l'autore Giuseppe Conte e Elly Schlein.

Moderera' la discussione Lucia Annunziata. Il volume e' "un libro per la difesa del nostro servizio sanitario nazionale". "Durante la pandemia, abbiamo tutti detto 'mai piu''. Purtroppo, non e' andata cosi'", ha affermato di recente l'ex ministro. "A ormai quattro anni dai giorni piu' duri, si assiste a una preoccupante inversione di tendenza. La sanita' ha gia' smesso di essere considerata una priorita'".(AGI)

ROBERTO SPERANZA

SPERANZA

Andrea Venanzoni per ilriformista.it

La nuova edizione, con capitoli aggiuntivi, di ‘Perché guariremo’ di Roberto Speranza è straordinaria occasione per verificare alcune mancanze pur importanti nella narrazione pandemico-politica dell’ex Ministro.

ROBERTO SPERANZA COVER

Tra queste, non una parola di chiarificazione sulla missione dei militari russi che scorrazzarono beati nel nostro Paese e che non si è mai capito cosa in concreto abbiano fatto. Già rispondendo ad una interrogazione parlamentare di Italia Viva, nel 2022, Speranza non aveva dissipato i dubbi. Interrogativo sostanziale, considerando il comportamento russo recente, tra destabilizzazioni, spionaggio e guerre di aggressione.

L’episodio evitato

MILITARI RUSSI IN ITALIA

Né Roberto Speranza dedica alcuna critica all’allora Ministro cinese della salute in visita nel nostro Paese, nel novembre del 2019. Nonostante la Cina all’epoca fosse già colpita da un virus ritenuto grave e assai pericoloso, come ben sappiamo ormai da tempo, il Ministro cinese non si lascia sfuggire nemmeno una parola e Speranza dichiara di aver piena fiducia di questo politico così trasparente e colto. Retrospettivamente, l’ex Ministro non ha avvertito l’esigenza di tornare sull’ episodio, nelle parti aggiuntive. Silenzio totale. Eppure, sappiamo bene quanto le reticenze cinesi siano costate molto care a noi e a tutto il mondo.

elly schlein e giuseppe conte - meme by usbergo

E allora queste nuove pagine? Una auto-incensatoria premessa alla nuova edizione. Una divertente mezza paginetta sul furgoncino coi vaccini che fece lo show a beneficio di videocamere, all’interno di un intero capitolo sulle campagne vaccinali e sulla scienza. Una prevedibile ma stantia sequela di tirate contro i no-vax e contro social, media e politici che li avrebbero sostenuti, basando su di loro il proprio successo commerciale o elettorale.

Mentre al contrario, si registrano lodi a quella parte dei mass-media che hanno rinfocolato il mantra di una nazione in guerra contro il virus, modello ‘nazionalizzazione delle masse’ virata al gusto pop, con menzione d’onore per Mara Venier. Cosa non degna di un Paese civile sostenere le ragioni dei no-vax e l’equiparazione tra scienza e irrazionalità, annota l’ex Ministro, descrivendo poi un clima di tensione che sembra quasi promanare da un remake di ‘1997: Fuga da New York’.

conte landini schlein