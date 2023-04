UNA DINASTIA TRA LE PALLE - C’E’ UN ALTRO KENNEDY CHE ASPIRA ALLA PRESIDENZA DEGLI STATI UNITI: E’ ROBERT F. KENNEDY JR - E’ UN ATTIVISTA NO-VAX E HA DEPOSITATO LE CARTE PER CANDIDARSI AL 2024 E SFIDARE JOE BIDEN PER LA CONQUISTA DELLA NOMINATION DEMOCRATICA - NIPOTE DI JOHN F. KENNEDY E FIGLIO DI ROBERT F. KENNEDY, È STATO UN AVVOCATO IMPEGNATO IN PRIMA LINEA PER L'AMBIENTE…

(ANSA) - NEW YORK, 05 APR - Un altro Kennedy aspira alla presidenza. Robert F. Kennedy Jr, il democratico attivista no-vax, ha depositato le carte per candidarsi al 2024 e sfidare Joe Biden per la conquista della nomination democratica, se il presidente scenderà in campo.

Nipote di John F. Kennedy e figlio di Robert F. Kennedy, Robert F. Kennedy Jr è stato un autore di successo e un avvocato impegnato in prima linea per l'ambiente. Una decina di anni fa è divenuto ossessionato dai vaccini e dal loro non essere sicuri, salendo alle cronache come una della maggiori voci del movimento no-vax durante il Covid. Nel 2021 ha pubblicato il libro 'The Real Anthony Fauci', in cui ha accusato il superesperto virologo americano di aver aiutato uno "storico colpo di stato contro la democrazia occidentale".

