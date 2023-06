Estratto dell’articolo di Francesco Manacorda e Paolo Berizzi per “la Repubblica”

Raccontano che ad uno degli ultimi pranzi di famiglia nei lunedì a Villa San Martino – Berlusconi convalescente post dimissioni ospedaliere – ci fosse un clima […] un modo per infondere buonumore al patriarca […] Sta di fatto che gli Eredi si erano allineati – cosa non sempre riuscita in passato – per alleviare con sorrisi e battute il calvario del padre.

Introdotto da Barbara, la più ironica e brillante, qualcuno aveva persino osato l’inosabile: un paio di contro-barzellette per sfidare quello che dei barzellettisti si considerava un fuoriclasse. E che, ovvio, aveva prontamente ribattuto[…] Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora, Luigi. Fratelli, e guai a chiamarli fratellastri. […] Due madri, e il più ingombrante dei padri possibili.

I “berluschini”, ovvero gli opposti che (non) si attraggono. […] adesso, quando finalmente verrà aperto il testamento che decide le sorti di un intero sistema di vita e potere, i due rami della discendenza – Marina e Pier Silvio da una parte, Barbara, Eleonora e Luigi dall’altra – rischiano di veder incrinati quegli ultimi momenti di concordia […] Madri diverse, ma soprattutto storie – e poteri – diversi tra i due rami della famiglia.

Marina e Pier Silvio hanno da anni un ruolo forte in azienda. Lei alla guida di Mondadori e al vertice della finanziaria di casa Fininvest, lui al timone di Mediaset. Un privilegio? Di sicuro una scelta paterna, riflesso anche di altre decisioni che ai due primi figli devono essere pesate non poco: come quella degli studi “blindati” per paura di un rapimento, del terrorismo […] Così né Marina né Pier Silvio, che ha addirittura trascorso gli anni del liceo studiando a casa con i precettori e un amico come solo compagno di classe, non si sono laureati.

Storia opposta, scuola steineriana compresa, per i tre figli di Berlusconi e Veronica Lario, che hanno concluso i loro studi chi alla Bocconi, chi in un’università Usa, chi all’Università San Raffaele, proprio come si addice a rampolli della miglior Milano. Eppure, nonostante le competenze […] nessun ruolo in azienda. Un quadro che non pare destinato a cambiare nemmeno quando davanti al notaio Attilio Roveda l’assetto della successione sarà noto.

Impensabile, infatti, che Marina e Pier Silvio lascino le loro cariche manageriali; assai improbabile che per gli altri tre si apra una strada simile. Anche perché tra Mondadori, Mediaset e Mediolanum, si parla di società quotate, con procedure precise da rispettare. Sarà allora il turbinare delle holding di famiglia a decidere chi vince e chi perde. In sintesi, oggi Marina e Pier Silvio hanno il 7,65% ciascuno di Fininvest, gli altri tre figli ne controllano assieme il 21,4%. Se nel testamento del Cavaliere il suo 61,2% fosse diviso in parti uguali, poco più del 12% a ciascuno dei cinque eredi, Barbara, Eleonora e Luigi avrebbero la maggioranza di Fininvest. Se nell’atto fosse disposto diversamente, dividendo in parti uguali solo i due terzi di quel 61,2%, e ripartendo in altro modo il terzo rimanente, le cose potrebbero cambiare molto.

PIER SILVIO

Pier Silvio […] dei cinque figli, è da sempre quello più “in fissa” con il fisico. Palestrato da culturista, atletico (finì in copertina su Men’s Health). Ovunque si trovi c’è anche una palestra e un posto per correre, in barca il tapis roulant. Le passioni, dunque: fitness e pesi, running, auto sportive, mare e nautica. Calcio, zero. Nel privato Pier Silvio è un soldato degli allenamenti e della dieta proteica, un padre di famiglia e un pilota. […]

[…] Contapassi e contacalorie sempre al polso, spuntino ogni tre ore; i pasti a base di riso, pollo, pesce e verdure. Riservato, anche timido, alle discese in una delle piazzette più amate dal jet set, Pier Silvio preferisce le pizzate e i pic nic con i genitori dei compagni di scuola dei figli. Che frequentano scuole pubbliche e vivono la comunità fuori dalle torri d’avorio. Segni di discontinuità?

[…] Non un anfitrione, “Pier”. Piuttosto un talebano del lavoro dai modi delicati. E un pratico. Resterà agli atti il messaggio ai dipendenti Mediaset nello studio 20 di Cologno Monzese dopo il funerale: «Da domani, però, noi facciamo un click e torniamo a essere un’azienda viva, piena di energia e forza, come è stata tutta la vita».

MARINA E LA MAGA

Lo studio non è lontano dei Navigli. Una delle zone della movida milanese. No, non è l’ufficio di Marina Berlusconi. Ma quello di una delle persone di cui la primogenita del Cavaliere si fida di più. Una fiducia larga, granitica. […] Una persona che MB interpella prima di prendere decisioni importanti. Che riguardino vita o lavoro, non cambia. […] si chiama Teresina. “Maga” non usa più dire, troppo cheap. Una “collaboratrice” per gli affari personali.

A cui Marina si rivolge da molto tempo, e come lei – pare – anche altri clienti vip i cui nomi restano top secret. […] Arte e moda. Sono le due isole di Marina quando stacca dagli impegni di lavoro e dai due figli che ha avuto dal marito ed ex ballerino della Scala Maurizio Vanadia. […] è anche la figlia a cui Berlusconi si era sempre appoggiato, forse la vera delfina, e c’è infatti chi la chiamava scherzosamente “Silvia”, […]

BARBARA LA RIBELLE

C’è stato un tempo in cui una Berlusconi, già studiosa dell’ermeneutica del Corano, affermava che civiltà occidentale e civiltà islamica «hanno pari dignità». Scontato? Forse. Ma non quando l’Occidente iniziò a conoscere l’incubo del terrorismo islamista.

Era il 2005 e la ventenne Barbara Berlusconi, in un’intervista a Repubblica, tracciava un autoritratto stile “Jack frusciante è uscito dal gruppo”. Barbara, la “ribelle”, […] è ancora oggi la berluschina che ha rotto, in parte, il tetto dei tabù e dei cliché. Il calco perfetto di mamma Veronica Lario.

“Femminista” a modo suo […] ha sempre rivendicato una sua totale autonomia di pensiero. Quando nel 2013 papà le affida il Milan – è nominata vicepresidente e amministratore delegato del club “con delega alle funzioni sociali non sportive” - non occorre attendere le dimissioni di Adriano Galliani – furioso per le critiche ricevute dalla rampolla - per capire che l’allora non ancora trentenne Barbara, nell’universo maschiocentrico del calcio e del potere di B., da dirigente sportiva avrà vita complicata.

[…] Negli annali del pallone e dintorni resterà quel vecchio fidanzamento con l’ex giocatore brasiliano del Milan Alexandre Pato. Oggi, a 39 anni e cinque figli avuti da due compagni, Barbara vede ancora i vecchi amici del Collegio Villoresi San Giuseppe di Monza dove nel 2003 conseguì il diploma di liceo classico. Nello stesso anno, entrò nel cda di Fininvest.

Lontani i ricordi gossippari, lontano l’imbarazzo per le fotografie che ammise di avere fatto «ritirare» per 20 mila euro, tramite papà, da Fabrizio Corona, scatti che la ritraevano fuori dall’Hollywood, tempio delle notti milanesi. Barbara oggi «non frequenta». Abita a Macherio con prole e compagno in una casa accanto a quella di mamma Veronica. […] Fa la mamma. «Non mi piacciono i reality tv». Anche qui, controcorrente: lo disse quando imperversavano le Isole dei Famosi e i Grandi Fratelli.

[…] Dicono abbia da sempre un rapporto di grande affetto con Gianni Letta, di cui ammira la saggezza. Ammirava anche Bertinotti. Il suo modello di statista? «Cavour». Quando le chiesero se avesse sempre votato Forza Italia confermò senza indugi. […]

ELEONORA L’INVISIBILE

Eleonora, o dell’arte di rendersi invisibili. Mai un’uscita pubblica, mai una voce, zero rumors. Visibile solo per i look […] di EB non si mai letta quasi una riga. Riservata e impenetrabile a tal punto che nemmeno Wikipedia è riuscita a tirarci su una paginetta. «Si fa i fatti suoi, la sua vita è la sua vita, ama il mare e stare con i figli», racconta chi l’ha vista crescere a villa Belvedere a Macherio. Tre figli. Avuti dal modello inglese Guy Binns […]

A 23 anni Eleonora è andata a New York a studiare business management alla Saint John University. Eppure, è l’unica a non sedere nel cda Fininvest. Con Barbara sono molto unite e […] ha sempre preso le parti di Veronica, questo è certo, soprattutto quando i rapporti tra l’ex attrice teatrale e Silvio Berlusconi sono diventati burrascosi. […] Di lei si sanno poche cose. Che ama gli animali (ha tre cani e in passato si è presa cura di un falchetto, circola voce che in casa ci sia anche un serpente). Che ha studiato recitazione a New York. Che non ha mai lasciato i figli soli davanti alla tv perché trova che la tv – nonostante il business di famiglia - possa essere anche molto diseducativa.

LUIGI LA PROMESSA

Le missioni a Lourdes con i volontari dell’Ordine di Malta. In incognito come quando, dopo la Bocconi, lavorò in JP Morgan prima di entrare nella Sator di Matteo Arpe. Nella vita di Luigino Berlusconi detto (da papà) “il pretino”, c’è un punto di caduta: quando sulla passione per il Milan inizia a prevalere quella per gli affari, la finanza, i soldi. Un’attitudine in forza della quale […] potrebbe essere lui, Luigi, il vero e naturale erede, anche se non subito.

[…] Più il papà si è cacciato sotto i riflettori, più Luigi se ne è tenuto a distanza. Un understatement di rito ambrosiano, come si confà a chi ha imparato che il vero potere finanziario non prevede frivolezze né mollezze. Ha deciso di blindare la sua vita come dentro la grisaglia che sempre indossa sul lavoro (pure all’ultimo saluto al padre): il matrimonio con Federica, figlia di un imprenditore tessile di Lecco, nella chiesina di San Sigismondo, in Sant’Ambrogio. […]

Uno dei più vicini è il suo maestro di Ju Jitsu, arte marziale che Luigino pratica da anni con lo stesso rigore con cui regge i cordoni degli investimenti. Suoi e delle sorelle. Start up innovative e creative, ma anche Grindr, social di appuntamenti gay israeliano. Quando creò la Fondazione Opsis Onlus, che finanzia progetti sociali, decise di comparire non con il suo cognome ma con quello della madre, Bartolini. […] Luigi non ha mai sopportato di essere considerato uno che ha solo avuto la fortuna di essersela trovata pronta e cucinata. «Sono grato a mio padre per tutto, ma voglio dimostrare le mie capacità », ripeteva qualche anno fa. Poi il “pretino” ha iniziato a spingere il piede sull’acceleratore […]

LA SMENTITA DI MARINA BERLUSCONI

Riceviamo e pubblichiamo:

Gentile redazione,

In riferimento all’articolo pubblicato oggi su Repubblica dal titolo “Fratelli diversi” e da voi ripreso, ci tengo a precisare che so di poter contare nel mio lavoro su ottimi collaboratori, tutti dotati di solide competenze finanziarie e di una approfondita conoscenza del business. Nè tra costoro, però, nè per quanto riguarda la mia vita privata, esiste alcuna maga, né di nome Teresina, né di nessun altro nome.

Un cordiale saluto,

Marina Berlusconi

