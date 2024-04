DIO LI FA E POI…LI ACCOPPA – CARLO CALENDA E MATTEO RENZI VEDONO CON IL BINOCOLO LA SOGLIA DEL 4% ALLE EUROPEE: I DUE EX ALLEATI PERDONO TERRENO NEI SONDAGGI, NONOSTANTE IL BATTAGE MEDIATICO – LA LISTA DI “AZIONE” È DATA AL 3,5%, IN CALO DELLO 0,4%. “ITALIA VIVA” (SAREBBE MEGLIO DIRE MORTA) SPROFONDA AL 3,1% E SI TRASCINA DIETRO ANCHE LA POVERA EMMA BONINO, CON CUI IV SI È ASSOCIATA IN VISTA DELLE ELEZIONI DEL 9 GIUGNO – LEGA E FORZA ITALIA APPAIATI ALL’8,2%, FDI STABILE

Carlo Calenda è in affanno e vede allontanarsi l’obiettivo del 4 per cento che vale l’accesso a Bruxelles. E perde terreno pure Matteo Renzi, che in vista delle Europee ha varato la doppia trazione con Emma Bonino associando in una lista di scopo Iv a +Europa senza però riscuotere entusiasmo tra gli elettori di entrambi i partiti, dopo le polemiche sulla probabile presenza nella futura lista comune “Stati Uniti d’Europa” dei candidati che fanno riferimento a Totò Cuffaro. […]

Sono questi gli elementi più marcati nella fotografia scattata con la Supermedia Agi/Youtrend […]. In cima alla classifica c’è sempre FdI che però torna a registrare un segno meno, perdendo un decimo. Ne guadagna due il Pd e tre il M5S e i protagonisti del campo largo si confermano così sul podio al 20% e al 16,3% rispettivamente.

Ormai appaiati (e staccatissimi) restano Lega e Forza Italia all’8,2%, con i berlusconiani che confermano il trend di crescita. Il calo di Avs è quantificato in quattro decimi, che riportano l’alleanza Verdi Sinistra al 3,7%. Flessione parallela vice Azione, ma Calenda ora è al 3,5. Iv e + Europa presi singolarmente pesano rispettivamente 3,1% (in calo di un decimo) e 2,6% (in calo di due decimi). La somma algebrica è abbondantemente oltre il 4. Ma la reazione degli elettori davanti a una lista unica è ancora tutta da pesare.

Supermedia liste

FDI 27,4% (-0,1%)

PD 20,0% (+0,2%)

M5s 16,3 (+0,3%)

Lega 8,2% (=)

Forza Italia 8,2% (+0,2%)

Verdi/Sinistra 3,7% (-0,4%)

Azione 3,5% (-0,4%)

Italia Viva 3,1% (-0,1%)

+Europa 2,6% (-0,2%)

Italexit/Libertà 1,6% (+0,1%)

Pace Terra Dignità 1,6% (np)

Noi Moderati 1,0% (-0,2%)

Supermedia coalizioni 2022

Centrodestra 44,8% (-0,1%)

Centrosinistra 26,3% (-0,4%)

M5s 16,3% (+0,3%)

Terzo Polo 6,6% (-0,5%)

Italexit 1,6% (+0,1%)

Altri 4,4% (+0,6%)

