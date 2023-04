“POSSIBILE PENSARE CHE L’ALLARME SOLLEVATO DAGLI USA NON SIA STATO TRASFERITO AL DIS?” – JACOPO IACOBONI RICOSTRUISCE LE FALLE NELL’ESFILTRAZIONE DI ARTEM USS: “DEI GIUDICI DECIDONO GLI ARRESTI DOMICILIARI PER UN DETENUTO MOLTO RILEVANTE DAL PUNTO DI VISTA GEOPOLITICO. IL BRACCIALETTO È SENZA GPS. GLI AMERICANI ALLERTANO IL GOVERNO ITALIANO. È POSSIBILE, COME SOSTENGONO ALCUNE RICOSTRUZIONI PROVENIENTI DA FONTE GOVERNATIVA, CHE I SERVIZI DI INTELLIGENCE ITALIANI NON FOSSERO STATI INVESTITI DELLA ESTREMA PERICOLOSITÀ DEL PERSONAGGIO IN QUESTIONE, E CHE TUTTO SIA STATO GESTITO ‘A LIVELLO GIUDIZIARIO’, COME QUALCUNO RIPETE?”