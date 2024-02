LE DISAVVENTURE DI TONINO DI PIETRO: "POCHI MESI FA, ERO SU UN AUTOBUS, MI SI È AVVICINATO UN RAGAZZO DI 15-16 ANNI E MI HA SPUTATO ADDOSSO" - L'EX MAGISTRATO, ORMAI RITIRATOSI A FARE IL CONTADINO A MONTENERO DI BISACCIA, IN MOLISE, RACCONTA LA DISAVVENTURA A "OGGI": "AVREI VOLUTO RINCORRERLO PER ABBRACCIARLO E PER DIRGLI: MA TU NON ERI ANCORA NATO, AL TEMPO DI MANI PULITE, CHE COSA TI HANNO RACCONTATO?" - "FACCIO IL CONTADINO, MA SE NON AVESSI LA PENSIONE, NON CAMPEREI…"

Da "Oggi"

DI PIETRO TRATTORE

Antonio Di Pietro, ex magistrato di Mani Pulite ed ex ministro dei Lavori pubblici, ritirato a vita privata nel paese natale Montenero di Bisaccia, in Molise, ha rimesso in piedi la piccola azienda agricola di famiglia. E in questi giorni dà manforte alle ragioni della protesta degli agricoltori: «L’Europa fa una miriade di regole senza tenere conto delle specificità locali».

ANTONIO DI PIETRO ACCERCHIATO DA CRONISTI DURANTE MANI PULITE

In un’intervista al settimanale OGGI spiega: «Di olio due anni fa ne ho prodotti 35 quintali, quest’anno sette. Io l’olio lo faccio come si deve, tutto a mano, e un chilo mi costa 10-12 euro: al supermercato lo compri alla metà.

Le vigne sono due terzi a Montepulciano e un terzo ad Aglianico, e quest’anno non ho raccolto neanche un grappolo per via della siccità. E i 12 ettari a seminativo posso coltivarli a quello che voglio, ma non posso raccogliere niente, perché si mangiano tutto i cinghiali. Per me questa azienda è un costo. Se non avessi la pensione, non camperei».

I GIUDICI DI MANI PULITE

L’ex magistrato non nasconde l’amarezza per quello che è rimasto di Mani Pulite e racconta: «Pochi mesi fa, ero su un autobus a Roma, mi si è avvicinato un ragazzo che avrà avuto 15 o 16 anni. Mi ha chiesto se fossi Di Pietro. Gli ho risposto di sì, e lui mi ha sputato addosso. Poi se n’è andato. Avrei voluto rincorrerlo per abbracciarlo e per dirgli: ma tu non eri ancora nato, al tempo di Mani Pulite, che cosa ti hanno raccontato? Questo è il punto: qual è stata la narrazione di quella storia?».

Per questo ha deciso di scrivere un memoriale: «Da pubblicare? No, per lasciarlo ai miei figli».

DI PIETRO TRATTORE ANTONIO DI PIETRO SUL TRATTORE GHERARDO COLOMBO ANTONIO DI PIETRO PIERCAMILLO DAVIGO il pool di mani pulite: di pietro, greco, davigo GHERARDO COLOMBO E ANTONIO DI PIETRO NEL 1992 DI PIETRO TRATTORE ANTONIO DI PIETRO SUL TRATTORE