CON IL DISCORSO CONTRO TUTTI AD "ATREJU", GIORGIA MELONI APRE LA CAMPAGNA ELETTORALE PER LE EUROPEE

Estratto dell’articolo di Ilario Lombardo per “la Stampa”

C'è la Giorgia Meloni dei vertici internazionali, capo di governo tra capi di governo, che usa toni bassi, modula la voce, argomenta senza troppo piglio polemico. Poi c'è la Giorgia Meloni che sale sul palco di Atreju, a Roma, sente aria di casa, i profumi della lotta elettorale, indossa la casacca di partito, l'istrionismo della leader di popolo e si scaglia contro tutti i totem e gli avversari che la destra, la sua destra, ha bisogno di abbattere.

Contro la sinistra […] contro Elly Schlein, contro Giuseppe Conte, contro Roberto Saviano, contro Chiara Ferragni, contro gli immancabili poteri forti. Senza mai fare nomi, usando l'amato schema di "noi contro loro". Un anno di governo racchiuso in poco più di un'ora di comizio "contro". Forse, questo sì, è l'inizio: il battesimo della campagna elettorale […] a sei mesi dal voto per l'Europarlamento che servirà anche un po' a misurare il consenso di midterm di Meloni e dei suoi soci in affanno.

[…] Salvo ripensamenti, la premier si candiderà come capolista. È pronta ad annunciarlo tra qualche settimana, tra gennaio e febbraio. […] Meloni offre pochi spunti sul resto. Raccoglie le memorie di un anno fatto di tanti viaggi, di legittimazione internazionale, di relazioni inattese […] Il modello studiato da Meloni in questi mesi è Silvio Berlusconi. […] Da capo di governo si candidava per Bruxelles per capitalizzare il nome e trascinare gli elettori alle urne anche quando la stanchezza verso Forza Italia sembrava prevalere.

La premier vuole prima capire che intenzioni abbiano i suoi due vice, Antonio Tajani, leader degli azzurri, e Matteo Salvini, segretario della Lega. […] Il peso specifico di Meloni in questo momento autorizza a pensare che in una sfida voto per voto, con il proporzionale, la competizione dentro l'area di centrodestra si farà più feroce. Il rischio esiste e interroga sia Tajani sia Salvini, entrambi in calo di consensi. Soprattutto il secondo, dovrà misurarsi con lo scenario da incubo di arrivare a meno di un quarto dei voti che prese alle Europee del 2019 (la Lega trionfò con il 34 per cento).

La candidatura di Meloni potrebbe obbligarli a correre, superando le riluttanze. […] per sfilarsi servono buoni argomenti. Vale lo stesso per Elly Schlein, che non ha ancora sciolto la riserva. Anche la leader dem potrebbe essere forzata a correre dalla scelta di Meloni. […] Il destino di una Meloni condiziona quello dell'altra sorella. «Preferisco stare dietro le quinte, ma sono un soldato» risponde Arianna, responsabile del tesseramento di FdI, consapevole che lo stesso cognome, e due sorelle in lista, sarebbe troppo anche per chi esalta la famiglia come centro decisionale politico.

[…] il giorno dopo aver ospitato Elon Musk, […] con in braccio uno degli undici figli di cui alcuni avuti con la gestazione per altri, indifferente alla contraddizione, Meloni torna a rivendicare la proposta di rendere reato universale la pratica definita dalla destra «utero in affitto». Punta contro Roberto Saviano che poche ore prima aveva svelato il cortocircuito su Atreju, il personaggio della Storia infinita di Michael Ende, lontano dall'ideologia della famiglia tradizionale cara ai sovranisti. C'è un grande assente, invece, nel discorso tutto difensivo di Meloni. Volodymyr Zelensky […]

Questo giornale aveva raccontato le chat che svelavano la spaccatura ai vertici di FdI sull'opportunità o meno di invitare Zelensky ad Atreju […] Alla fine di Zelensky è scomparso, o quasi, anche il nome.

