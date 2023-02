IL DISCORSO DI PUTIN ERA UN MESSAGGIO INTERNO – “MAD VLAD”, OLTRE ALLE SOLITE ACCUSE DI NAZISMO AGLI UCRAINI, NEL SUO DISCORSO HA RIVENDICATO LA TENUTA DELL’ECONOMIA RUSSA DI FRONTE ALLE SANZIONI DELL’OCCIDENTE: “CON QUELLE MISURE PUNISCE SE STESSO”. E POI HA ACCUSATO L’OVEST DI “CATASTROFE SPIRITUALE”: “LA PEDOFILIA È LA REGOLA” – LA REAZIONE UCRAINA: “DIMOSTRA CONFUSIONE, NON HA SOLUZIONI”. E LA CASA BIANCA DENUNCIA “L’ASSURDITÀ” DEL DISCORSO… - VIDEO

PODOLYAK, PUTIN DIMOSTRA CONFUSIONE, NON HA SOLUZIONI

(ANSA) - "Putin ha dimostrato pubblicamente la sua irrilevanza e la sua confusione. Non ha soluzioni promettenti e non ne avrà. Perché ovunque ci sono 'nazisti, marziani e teorie del complotto'... Sic transit gloria mundi di Putin nel parlamento russo". Lo scrive su Twitter Mychailo Podolyak, consigliere presidenziale ucraino commentando l'intervento del presidente russo all'assemblea federale.

USA, ASSURDO IL DISCORSO DI PUTIN CONTRO L'OCCIDENTE

(ANSA-AFP) - La Casa Bianca denuncia "l'assurdità" del discorso contro l'Occidente del presidente russo Vladimir Putin. "Nessuno sta attaccando la Russia. C'è una sorta di assurdità nell'idea che la Russia sia sottoposta a una qualche forma di minaccia militare da parte dell'Ucraina o di chiunque altro", ha dichiarato ai giornalisti il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca Jake Sullivan.

PUTIN, IN OCCIDENTE CATASTROFE SPIRITUALE, PEDOFILIA È LA REGOLA

(ANSA) - "Siamo obbligati a proteggere i nostri figli e lo faremo. Proteggeremo i nostri bambini dal degrado e dalla degenerazione": lo ha detto Vladimir Putin nel suo discorso all'Assemblea federale, denunciando la "catastrofe spirituale in Occidente", dove "la distruzione della famiglia, dell'identità culturale e nazionale, la perversione e l'abuso dei bambini, fino alla pedofilia, sono dichiarate la norma della loro vita e i sacerdoti sono costretti a benedire i matrimoni tra persone dello stesso sesso". Lo riporta Interfax.

IL DISCORSO DI PUTIN: “HANNO INIZIATO LORO LA GUERRA, L’OCCIDENTE VUOLE UN CONFLITTO MONDIALE. IMPOSSIBILE SCONFIGGERCI, ABBIAMO ARMI PIÙ POTENTI”

[…] PUTIN CHIEDE UN MOMENTO DI SILENZIO IN MEMORIA DEL CADUTI RUSSI

«Voglio ringraziare tutti, il popolo russo per il suo coraggio ed i nostri eroi nelle forze armate, le forze di frontiera e tutte le forze di sicurezza, in particolare gli squadroni in Donetsk e Luhansk». Lo ha detto Vladimir Putin che durante il suo discorso all'Assemblea Federale ha chiesto un momento di silenzio in memoria del caduti russi in questo anno di guerra in Ucraina. Il presidente russo ha aggiunto che il Cremlino costituirà un fondo speciale «per l'assistenza mirata alle famiglie dei soldati caduti e dei reduci dell'operazione militare speciale», come continua a chiamare la guerra in Ucraina.

PUTIN: LA RUSSIA NON HA BISOGNO DI MENDICARE SOLDI ALL'ESTERO

«Grazie ad una buona bilancia dei pagamenti della Russia, non abbiamo bisogno di inchinarci e mendicare soldi all'estero». Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin nel suo discorso all'Assemblea federale.

PUTIN: PUNIREMO I TRADITORI, MA NON CI SARÀ UNA CACCIA ALLE STREGHE

«Coloro che sono sulla strada del tradimento devono essere ritenuti legalmente responsabili, ma non ci sarà una caccia alle streghe». Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin nel suo discorso all'assemblea federale, come riporta la Tass.

PUTIN: FAREMO DI TUTTO PER LA VITTORIA, ABBIAMO ARMI PIÙ POTENTI

«Faremo di tutto per la vittoria«. Lo ha detto Vladimir Putin nel suo discorso sullo stato della nazione, affermando che la Russia ha progetti di armi «che superano come caratteristiche quelle dell'Occidente». «Ora dobbiamo iniziare la loro produzione in serie nelle nostre fabbriche», ha aggiunto.

PUTIN: CON LE SANZIONI L’OCCIDENTE PUNISCE SE STESSO

«Attraverso le sanzioni l'Occidente sta punendo sé stesso«. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin nel suo discorso ai parlamentari dell'Assemblea Federale alla Gostiny Dvor a Mosca. «Hanno provocato un aumento dei prezzi nei loro paesi, la chiusura di fabbriche, il collasso del settore energetico, e stanno dicendo ai loro cittadini che la colpa è dei russi», ha detto ancora Putin, aggiungendo che invece di crollare, l'economia russa è stata ristrutturata e la Russia fa ancora affari con molte aree del mondo.

PUTIN: IL 90% DEL NOSTRO ARSENALE ATOMICO HA ARMI AVANZATE

«La forza di deterrenza nucleare della Russia è dotata al 90% di armi avanzate: un livello che dovrebbe essere esteso all'intero esercito»: lo ha detto Vladimir Putin nel suo discorso al Parlamento russo, citato dalla Tass.

PUTIN: L’ECONOMIA RUSSA PIÙ FORTE DELLE PREVISIONI DELL’OCCIDENTE

«L'economia russa è stata più forte di quanto prevedesse» l'Occidente che ha varato il regime sanzionatorio contro Mosca. «Grazie al lavoro congiunto di governo, parlamento, banche, lavoratori abbiamo garantito la stabilità economica e mantenuto posti di lavoro». Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin all'Assemblea federale. «Il risultato del 2022 è che il Pil si è ridotto del 2,1% secondo i dati più aggiornati, mentre a febbraio-marzo dell'anno scorso si prevedeva una caduta verticale», ha ricordato.

PUTIN: LAVORIAMO A NUOVE TECNOLOGIE MILITARI

La Russia produce nuove tecnologie che «migliorano la preparazione al combattimento dell'esercito e della Marina». Lo ha detto il presidente Vladimir Putin nel discorso sullo Stato della Nazione. «Queste tecnologie esistono, e il ritmo della loro produzione e applicazione sta migliorando», ha aggiunto.

