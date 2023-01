IL PASTICCIO DELLA MELONI SUL CSM – FRATELLI D'ITALIA HA ELIMINATO IN CORSA GIUSEPPE VALENTINO DALLA LISTA DEI SUOI CANDIDATI A MEMBRO LAICO DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA. L'EX SENATORE È INDAGATO IN UN'INCHIESTA SULLA ’NDRANGHETA – AL SUO POSTO È STATO INDICATO FELICE GIUFFRÈ, AVVOCATO E PROFESSORE DI DIRITTO A CATANIA – IL VOTO IN CORSO IN PARLAMENTO