24 mar 2023 09:07

E DISGELO FU – IERI SERA EMMANUEL MACRON E GIORGIA MELONI SI SONO INCONTRATI FACCIA FACCIA, SENZA COLLABORATORI, IN ALBERGO, A BRUXELLES: DOPO MESI DI SCAZZI, LA RICUCITURA DIPLOMATICA (FAVORITA DAL QUIRINALE) È SERVITA. I DUE LEADER HANNO CAPITO CHE NON POSSONO FARE A MENO L’UNO DELL’ALTRA – IL TOYBOY DELL’ELISEO HA BISOGNO DELL’ITALIA PER FAR PASSARE IL NUCLEARE COME ENERGIA PULITA. E LA DUCETTA SPERA IN UN AIUTO FRANCESE SUL DOSSIER MIGRANTI E SUL PATTO DI STABILITÀ