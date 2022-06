6 giu 2022 20:15

DITE A BRUNETTA DI FARSENE UNA RAGIONE, PURE L'EUROPA È A UN PASSO DALL'ACCORDO PER IL SALARIO MINIMO - DOPO UN ANNO E MEZZO DI TRATTATIVA, VIA LIBERA POLITICO ATTESO NELLA NOTTE: VERRÀ EMANATA UNA DIRETTIVA PER GARANTIRE "SOLO STIPENDI EQUI E ADEGUATI", ANCHE SE POI SPETTERÀ AI SINGOLI PAESI STABILIRE COME RAGGIUNGERE L'OBIETTIVO (E QUI CASCA L'ASINO) - IL MINIMO SALARIALE NON È STATO ISTITUITO SOLO IN SEI STATI: OLTRE ALL'ITALIA, MANCANO ALL'APPELLO AUSTRIA, CIPRO, DANIMARCA, FINLANDIA, SVEZIA...