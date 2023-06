DITE A ELLY SCHLEIN CHE FAR FUORI DE LUCA E EMILIANO NON SARA’ FACILE - IL GOVERNATORE DELLA PUGLIA, OSPITE DI VESPA A MANDURIA, MANDA UN PIZZINO ALLA SEGRETARIA MULTIGENDER: “IL TERZO MANDATO? BISOGNA STABILIRE SE E’ POSSIBILE O NO DAL PUNTO DI VISTA GIURIDICO. SICCOME LO STATUTO DELLA CAMPANIA, COME QUELLO DELLA PUGLIA, NON HANNO LIMITI, NON SO IN CHE MODO IL PD POSSA PENSARE DI FERMARE LA VOLONTÀ DI DE LUCA. ALLE REGIONALI IN PUGLIA, IL PD PRENDE ATTORNO AL 19%. NOI LE ULTIME ELEZIONI LE ABBIAMO VINTE CON IL 47%. DAL 19 AL 47%, COME CI SI ARRIVA, QUESTO LO SAPPIAMO IO E DE LUCA, MA FORSE A ROMA QUALCUNO NON SI RENDE CONTO QUANTO È DIFFICILE”

MICHELE EMILIANO E BRUNO VESPA

Estratto dell’articolo di Francesco Grignetti per “la Stampa”

Nel biancore della masseria di Bruno Vespa s'avanza torreggiante il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. È l'unico politico del Pd in tanta presenza di destra-centro. Ma se è qui a omaggiare Vespa («Voglio ringraziarla perché consideriamo questa sua iniziativa la più importante per la comunicazione politica che si tiene nella nostra regione»), forse succede anche perché Emiliano è un dem atipico.

vincenzo piero de luca

E basta sentire le sue valutazioni su Elly Schlein per capirlo: «[…] Mi auguro che Schlein abbia la collaborazione di tutti. E che ovviamente lei ne sia degna». Se la deve sudare e meritare questa collaborazione, eh? «Avere la collaborazione di tutti è una pretesa legittima. Poi però deve superare la prova. E mi auguro che lei abbia lo standing, e la forza fisica e morale di superare il complesso della sinistra». Intende la cannibalizzazione dei propri leader. «Diciamo che c'è una naturale tendenza a elidere le leadership».

MICHELE EMILIANO E BRUNO VESPA

Vista dalla periferia pugliese, insomma, la nuova segretaria è davvero una marziana piombata sulla Terra. Emiliano rappresenta forse tutto quello che lei detesta: gestione svelta del potere, trasversalità senza complessi, un pizzico di populismo, tanta concretezza, pure troppa. Come il campano Vincenzo De Luca, il Governatore barese è uno dei cacicchi a cui Schlein sta dichiarando guerra. E già s'avverte che avrà guerra. «È molto facile - dice con aria ispirata - aggregare il fronte progressista sui no ed è molto più difficile aggregarlo su una visione complessiva di Paese. E infatti le tre opposizioni lottano separate e non colpiscono mai unite».

GAY PRIDE 2023 - ELLY SCHLEIN E NICOLA ZINGARETTI

In cuor suo, Emiliano diffida dalla strada intrapresa dal Pd. Basti sentire l'elogio di Giorgia Meloni dal palco. «È una donna brava, intelligente e molto pericolosa per il centrosinistra». Qui intendendo il centrosinistra che si affida a Schlein. E basta stuzzicarlo su un tema che gli sta molto a cuore, ovvero il terzo mandato per i Governatori - che Schlein vorrebbe negare a De Luca e a cui anche il pugliese aspira - per far eruttare il vulcano. «Non sono questioni che si decidono in sede politica. Bisogna stabilire se tre mandati sono possibili oppure no dal punto di vista giuridico. Siccome lo statuto della Campania, come quello della Puglia, non hanno limite di mandato, sinceramente non so in che modo il partito democratico possa pensare di fermare la volontà di De Luca». […]

vincenzo de luca contro giorgia meloni 7

«Devo aggiungere che il Pd è solo una parte, e piuttosto piccola, della coalizione progressista, sia della Campania, sia della Puglia. Parliamoci chiaro: alle Regionali in Puglia, dove fa un gran bel risultato e con inserimento di candidati civici dentro le sue liste, il Pd prende attorno al 19%. Noi le ultime elezioni le abbiamo vinte con il 47%». Si ferma, ammicca, riparte: «Dal 19 al 47%, come ci si arriva, questo lo sappiamo io e De Luca, ma forse a Roma qualcuno non si rende conto quanto è difficile». […]

ELLY SCHLEIN