DITE ALLE FEMMINISTE CHE IL TETTO DI CRISTALLO È STATO GIÀ SFONDATO: LE DONNE SONO AI VERTICI DI OGNI CATEGORIA, DALLA POLITICA ALL’ECONOMIA, FINO ALLA MUSICA E AL CINEMA – DA BEYONCÉ A OLENA ZELENSKA, PASSANDO PER URSULA VON DER LEYEN, MARY BARRA E MARGOT ROBBIE: LA LISTA DELLE 25 DONNE PIÙ INFLUENTI AL MONDO SECONDO IL “FINANCIAL TIMES”

Da Beyoncé a Olena Zelenska. Il Financial Times ha stilato un elenco delle 25 donne più influenti al mondo nel 2023. Non si tratta di una classifica, spiega lo stesso quotidiano, ma di un semplice elenco appunto diviso in tre categorie.

La prima è quelle delle creatrici, dove troviamo, fra le altre, anche Margot Robbie e Beyoncè. Poi la categoria leader, che annovera Ursula von der Leyen, Mary Barra (la numero uno di General Motors) e Mira Murati (la chief technology officer di OpenAI). Nella categoria delle eroine, invece, il giornale attenziona, tra le altre, l’attivista iraniana, Narges Mohammadi e la first lady ucraina Olena Zelenska.

[…] Ecco chi sono, cosa fanno e da chi sono state scelte le 25 donne menzionate dal Financial Times.

Categoria “creatrici”

Margot Robbie: tra le star del cinema più amate al livello internazionale, l’attrice ha raggiunto svariati successi non da ultimo il film Barbie […].

Beyoncé: […] Non più solo icona musicale, con il suo film-concerto, Rennaissance, ha lasciato a bocca aperta tutti, compresa la conduttrice statunitense più famosa al mondo.

Barbara Kingsolver: scrittrice e poetessa statunitense, quest’anno ha vinto il Premio Pulitzer per la narrativa, il Women’s Prize for Fiction e il James Tait Black Memorial Prize con Demon Copperhead. […]

Phoebe Philo: stilista inglese, attraverso il suo lavoro, […] ha trasformato l’abbigliamento femminile. È stata scelta da Gabrielle Boucinha è una consulente creativa e la creatrice di Old Celine.

Alia Bhatt Kapoor: attrice e cantante, è una delle stelle di Bollywood. […]

La band di K-Pop Aespa: formata dalle cantanti Karina, Giselle, Winter e Ningning, […] con la loro strumentazione sperimentale hanno ampliato i confini del K-Pop, sfondando come band femminile.

Lola Shoneyin: scrittrice e poetessa nigeriana, vive a Lagos dove organizza l’Aké Arts & Book Festival […]. […]

Categoria leader

Mira Murati: chief technology officer di OpenAI, l’azienda di intelligenza artificiale che più ha inciso nell’immaginario collettivo mondiale […].

Fran Drescher: presidente del sindacato attori Sag-Aftra, ha portato avanti lo sciopero durato oltre 100 giorni assieme al sindacato degli sceneggiatori WAG contro le grandi major del settore. […]

Mary Barra: amministratrice delegata di General Motors […]

Ursula von der Leyen: presidente della Commissione europea, è stata scelta per come ha affrontato “sfide globali senza precedenti” e per essere stata un “partner fedele per gli Stati Uniti”. […]

Janet Truncale: presidente e CEO globale di Ernst & Young, è la prima donna a guidare una delle Big Four, le quattro società di consulenza globali. […]

Karin Keller-Sutter: ministra delle finanze svizzera, secondo il giornale incarna le qualità più importanti che un politico deve possedere, ovvero conoscenza, coraggio e determinazione. […]

Lisa Dyson: scienziata, fisica e imprenditrice americana, è la fondatrice e CEO di Kiverdi, una società di biotecnologie che utilizza le tecnologie di trasformazione del carbonio per sviluppare prodotti sostenibili […].

Carol Tomé: dirigente d’azienda americana, attualmente è amministratrice delegata della United Parcel Service. […]

Makiko Ono: è la prima amministratrice delegata donna di Suntory Beverage & Food, una delle più antiche aziende di distribuzione di bevande alcoliche del Giappone. […]

Marina Silva: politica, ambientalista e pedagogista brasiliana, è stata ministra dell’ambiente dal 2003 al 2008 e nuovamente a partire dal 2023 sotto il presidente Luiz Inácio Lula da Silva. […]

Marie-Claire Daveu: capo dell’ufficio sostenibilità del gruppo Kering, gruppo internazionale che opera nel settore del lusso con sede a Parigi e che possiede marchi come Gucci, Yves Saint Laurent, Balenciaga, Alexander McQueen, Bottega Veneta, Boucheron […].

Categoria eroine

Narges Mohammadi: attivista iraniana e premio Nobel per la pace per il suo impegno a favore delle donne in lotta contro il regime. […]

Olena Zelenska: first-lady ucraina, rappresenta al pari di suo marito Volodomyr Zelensky “un vero e proprio simbolo globale di resilienza”, sottolinea il quotidiano. […]

Coco Gauff: tennista. È considerata, per lo stile di gioco, oltre alle origini afroamericane, l’erede delle sorelle Williams. […]

Elizabeth Maruma Mrema: è una leader e avvocato della biodiversità della Tanzania. È la prima donna africana a guidare la Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica. […]

Katalin Karikó: biochimica ungherese naturalizzata statunitense, specializzata in meccanismi mediati dall’RNA, nel 2023 ha vinto il premio Nobel per la medicina insieme a Drew Weissman […].

Chen Chien-Jou: membro dello staff del partito democratico progressista di Taiwan, ha dato vita al #metoo nella nazione […]

Jenni Hermoso: calciatrice spagnola, è finita in prima pagina per il bacio datole dal presidente della Federcalcio spagnola, Luis Rubiales che ha scatenato un polverone mediatico. […]

