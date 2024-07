DITE ALLA LEGA CHE L’AUTONOMIA REGIONALE SPACCA LA MAGGIORANZA – IL GOVERNATORE DELLA CALABRIA ROBERTO OCCHIUTO, UNO DEI TRE CABALLEROS (INSIEME A SCHIFANI E MARTUSCIELLO) CHE PORTA I VOTI A FORZA ITALIA, VA ALLO SCONTRO E CHIEDE “UNA MORATORIA” SULL’AUTONOMIA: “UNA LEGGE DI QUESTO GENERE DOVEVA ESSERE MAGGIORMENTE METABOLIZZATA DAL PAESE, INVECE È STATA APPROVATA DI NOTTE E DI FRETTA…”

ROBERTO OCCHIUTO

(ANSA) - "Non ho pregiudizi sull'autonomia differenziata. Il ddl Calderoli, che non è uno 'spacca Italia', è stato migliorato grazie a Fi, ma la legge andava maggiormente approfondita. Ci sono materie, come quelle non soggette ai Lep, per le quali si potrebbero fare subito intese. Su questi temi, invece, serve un surplus di riflessione per capire se ci possano essere ricadute negative per le Regioni del Sud".

A dirlo Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria a "Start", su SkyTg24 auspicando una moratoria del governo, "cioè eviti intese con le Regioni, anche su materie non Lep, fino a quando non sarà superata la spesa storica".

antonio tajani giorgia meloni matteo salvini

"E poi - ha aggiunto il governatore della Calabria e vice segretario nazionale di Forza Italia - ho contestato il metodo: una legge di questo genere doveva essere maggiormente metabolizzata dal Paese, invece è stata approvata di notte e di fretta, facendola sembrare ancora più divisiva rispetto a quello che è".

"Nessuno - ha detto Occhiuto - mette in discussione il fatto che l'autonomia fosse un punto del programma di centrodestra, ma c'è modo e modo di fare le cose. Nel testo, l'ha fatto inserire Forza Italia, è previsto che le intese sulle materie Lep si possano fare solo dopo aver finanziato i fabbisogni, vale a dire dopo aver trovato le risorse per assicurare a tutti i cittadini italiani, sia di Crotone che di Vercelli, gli stessi diritti.

ANTONIO TAJANI ROBERTO OCCHIUTO

Siccome queste risorse ancora non ci sono, aver approvato una legge con queste modalità forse poteva essere evitato". "Il mio auspicio - ha quindi sostenuto - è che ora il governo faccia una moratoria, cioè eviti di approvare delle intese con le Regioni, anche sulle materie non Lep, fino a quando non sarà superata la spesa storica".

"Quando in Conferenza delle Regioni ho sostenuto che era giusto avviare il dibattito sul ddl Calderoli - ha concluso Occhiuto - l'ho fatto perché ritenevo che questa legge fosse quasi come un treno, con un primo vagone che era quello dell'autonomia differenziata e un secondo vagone con il superamento della spesa storica. Mi pare che oggi sia arrivato in stazione soltanto il primo vagone, mentre per il secondo siamo ancora a 'caro amico'".

antonio tajani matteo salvini giorgia meloni