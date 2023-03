“LA DONNA È IL PRIMO MATERIALE DI SCARTO. NON POSSIAMO TACERE DI FRONTE A QUESTA PIAGA DEL NOSTRO TEMPO” – PAPA FRANCESCO MEJO DEI COLLETTIVI “NON UNA DI MENO”: “LA DONNA È USATA. TI PAGANO DI MENO, PERCHÉ SEI DONNA. POI SE TI VEDONO INCINTA TI TOLGONO IL LAVORO. E' UNA MODALITÀ CHE NELLE GRANDI CITTÀ SI USA, PER ESEMPIO CON LA MATERNITÀ. FACCIAMOCI VOCE DEL LORO DOLORE E DENUNCIAMO CON FORZA LE INGIUSTIZIE A CUI SONO SOGGETTE, SPESSO IN CONTESTI CHE LE PRIVANO DI OGNI POSSIBILITÀ DI DIFESA E DI RISCATTO"