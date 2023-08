DITE A ZELENSKY CHE IN EUROPA NON TUTTI SONO PIU’ DISPOSTI A PAGARE IL CONTO DELLA SUA GUERRA – IL “FINANCIAL TIMES”: “I FINANZIAMENTI ALL'UCRAINA RISCHIANO DI ESSERE BLOCCATI DALLA BATTAGLIA TRA GLI STATI MEMBRI PER IL BILANCIO DELL'UE” – LA COMMISSIONE HA CHIESTO UN'INTEGRAZIONE DI 66 MILIARDI DI EURO PER METTERE A POSTO I CONTI DELL'UNIONE PER IL PERIODO 2012-2027. A QUESTI SI AGGIUNGONO 20 MILIARDI PER LE SPESE MILITARI DI KIEV. MA…

Articolo del “Financial Times” – dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

ursula von der leyen volodymyr zelensky a kiev

I finanziamenti dell'UE per sostenere l'Ucraina sono ostacolati da disaccordi tra gli Stati membri, con le preoccupazioni per i bilanci nazionali in tensione e l'aumento dei costi a Bruxelles che minacciano il flusso di aiuti finanziari a Kiev. Scrive il Financial Times.

Le richieste di Bruxelles per un totale di 86 miliardi di euro di finanziamenti aggiuntivi, volte ad alleggerire le tensioni sul bilancio dell'UE e a garantire quattro anni di sostegno all'Ucraina, hanno diviso gli Stati membri e portato a chiedere riduzioni e un calendario di approvazione più lungo, secondo le persone coinvolte nei colloqui.

Il dibattito è un banco di prova fondamentale per la determinazione dell'Occidente nei confronti dell'Ucraina, mentre gli scettici della guerra in Europa e negli Stati Uniti iniziano a sottolineare i limitati guadagni ottenuti dalla controffensiva estiva di Kiev contro la Russia.

volodymyr zelensky ursula von der leyen

Anche l'ultima tranche di finanziamenti statunitensi per l'Ucraina potrebbe affrontare un percorso difficile a Capitol Hill, tra le crescenti preoccupazioni per la guerra e le più ampie controversie sulla spesa pubblica.

Bruxelles ha proposto che l'ultimo pacchetto di finanziamenti per l'Ucraina si estenda su quattro anni, in parte per isolare Kyiv dalla volatilità politica. I ministri dell'UE riprenderanno oggi le consultazioni dopo la pausa estiva, con il sostegno all'Ucraina in cima all'agenda delle riunioni dei ministri della Difesa e degli Esteri.

Finora i negoziati sui finanziamenti sono stati complicati dal fatto che la Commissione europea ha accorpato il sostegno finanziario all'Ucraina con requisiti di integrazione del bilancio dell'UE, tra cui disposizioni per coprire i costi degli interessi sul debito e un aumento di stipendio per i funzionari dell'UE.

volodymyr zelensky riceve il premio carlo magno da ursula von der leyen e olaf scholz

Molti Stati membri hanno affermato che, mentre il sostegno finanziario supplementare per l'Ucraina è ragionevole, gli altri elementi del pacchetto sono il risultato di un problema di gestione interna del bilancio dell'UE che non merita fondi aggiuntivi. Paesi come la Germania e i Paesi Bassi hanno guidato la resistenza, sostenendo che la stretta di bilancio nazionale dovuta all'aumento dei tassi di interesse e alle richieste salariali dovrebbe riflettersi anche a Bruxelles.

"Il momento non è opportuno", ha dichiarato un alto diplomatico dell'UE. "I governi devono prendere da soli decisioni difficili e ora Bruxelles chiede loro di contribuire di più". "Francamente, 'Bruxelles ha bisogno dei nostri soldi per aumentare gli stipendi della Commissione in linea con l'inflazione' non è una grande piattaforma politica interna per un leader nazionale", hanno aggiunto.

URSULA VON DER LEYEN - ZELENSKY - CHARLES MICHEL

La disputa getta le basi per quelli che si preannunciano come i negoziati più difficili dell'UE per il resto dell'anno. A giugno, la Commissione ha presentato un'integrazione di 66 miliardi di euro per il bilancio 2021-27, finanziata dagli Stati membri. Bruxelles ha proposto separatamente 20 miliardi di euro per le forniture di armi all'Ucraina.

I 66 miliardi di euro comprendono quasi 19 miliardi di euro per coprire i costi inaspettatamente elevati degli interessi sui prestiti comuni dell'UE, circa 2 miliardi di euro per gli aumenti dei costi amministrativi, compresi gli aumenti di stipendio dei funzionari, 15 miliardi di euro per le spese legate all'aumento della migrazione e ai finanziamenti per i Paesi esterni e 10 miliardi di euro per le iniziative, compreso un nuovo fondo per l'innovazione.

ursula von der leyen volodymyr zelensky 3

Questa integrazione del quadro finanziario pluriennale (QFP) comprende anche 17 miliardi di euro di sovvenzioni per Kiev ed è integrata da un pacchetto di prestiti di 33 miliardi di euro. Questo pacchetto di 50 miliardi di euro in quattro anni mira a garantire al Paese una stabilità di bilancio a lungo termine, un approccio che Bruxelles ha incoraggiato gli altri donatori ad adottare.

I Paesi più grandi dell'UE stanno attualmente discutendo gli aspetti dell'integrazione del QFP con l'obiettivo di raggiungere una posizione di consenso, hanno dichiarato due funzionari, sottolineando che è probabile che il dibattito possa protrarsi fino alla fine dell'anno. "A dicembre queste questioni si riuniranno e avremo bisogno di una risposta", ha dichiarato un alto funzionario dell'UE coinvolto nei negoziati per il finanziamento dell'Ucraina.

SELFIE DI VOLODYMYR ZELENSKY E MARK RUTTE CON UN F-16

Allo stesso tempo, ai 27 Stati membri dell'UE viene chiesto di contribuire insieme con altri 20 miliardi di euro per un fondo per gli armamenti amministrato da Bruxelles e destinato a garantire il sostegno militare all'Ucraina per i prossimi quattro anni. Questo fondo, previsto come parte del contributo dell'UE ai cosiddetti "impegni di sicurezza" a lungo termine per proteggere l'Ucraina dall'aggressione russa, sarà ulteriormente discusso dai ministri della Difesa e degli Esteri di tutto il blocco questa settimana.

Diversi funzionari degli Stati membri affermano che il fondo - che fa parte del Fondo europeo per la pace dell'UE e che finanzia le spedizioni di armi all'Ucraina dallo scorso febbraio - sarà infine sostenuto grazie alla diffusa volontà di aiutare Kiev. Ma hanno avvertito che il fondo deve essere inserito nelle richieste finanziarie complessive di Bruxelles e valutato insieme all'integrazione del QFP.

JOE BIDEN E VOLODYMYR ZELENSKY AL VERTICE NATO DI VILNIUS

"Tutti vogliamo aiutare l'Ucraina, non c'è alcuna riluttanza a fare ciò che viene chiesto, o addirittura a fare di più se necessario", ha detto un diplomatico di alto livello dell'UE proveniente da un Paese che aveva sollevato preoccupazioni per gli importi richiesti. "Ma i soldi provengono tutti dagli stessi fondi. Qualcosa deve cedere".

volodymyr zelensky giorgia meloni vertice nato vilnius volodymyr zelensky al vertice nato di vilnius URSULA VON DER LEYEN VOLODYMYR ZELENSKY