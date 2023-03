16 mar 2023 15:25

IL DITO PUNTATO DI ELLY E LO SGUARDO DI GIORGIA: IL DUELLO DA FAR WEST IN AULA BY RONCONE - “PERSONALIZZAZIONE TOTALE DELLO SCONTRO TRA LE DUE DONNE PIÙ POTENTI DEL PAESE. E IL PRIMO AD AVERLO COMPRESO È CONTE, CAPO DEI 5 STELLE: MUTO, IMBAMBOLATO, INGRIGITO, L’UOMO CON LA POCHETTE CAMMINA DENTRO IL SUO PRECOCE TRAMONTO" – PS: "È SEMPRE EMOZIONANTE VEDERE SALVINI ANNUIRE ALLA MELONI: UN PO’ MENO VEDERE IL MINISTRO DELL’INTERNO, MATTEO PIANTEDOSI, BELLO PACIOSO, MENTRE NAPOLI È IN FIAMME" – VIDEO