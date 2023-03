I DITTATORI FANNO SPONDA – LUKASHENKO A PECHINO BACIA LA PANTOFOLA A XI JINPING E ANNUNCIA IL “PIENO SOSTEGNO” DELLA BIELORUSSIA AL PIANO CINESE PER LA PACE IN UCRAINA – RISPOSTA DEI CINESI: “DOBBIAMO ATTENERCI ALLA DIREZIONE DELLA SOLUZIONE POLITICA E ABBANDONARE OGNI MENTALITÀ DA GUERRA FREDDA”. DOPO AVER MANDATO IL SUO VASSALLO, PUTIN INCONTRERÀ PROSSIMAMENTE XI JINPING (MA A MOSCA)

alexander lukashenko xi jinping 2

1. LUKASHENKO A XI, PIENO SOSTEGNO AL PIANO CINESE SULLA PACE

(ANSA) - La Bielorussia "sostiene pienamente l'iniziativa" cinese sulle proposte per la pace e la sicurezza internazionale, molte delle quali sono state riprese nel documento di pace di 12 punti presentato da Pechino sulla crisi ucraina, respinto però da Kiev, Usa ed Europa. E' quanto ha detto il presidente bielorusso Alexander Lukashenko, stretto alleato del capo del Cremlino Vladimir Putin, nel colloquio a Pechino con il presidente Xi Jinping, secondo il resoconto dell'agenzia ufficiale di Minsk

alexander lukashenko xi jinping 1

"L'incontro di oggi si svolge in un momento molto difficile verso cui si richiedono nuovi approcci non ortodossi e decisioni politiche responsabili che dovrebbero mirare innanzitutto a prevenire uno scivolamento in un confronto globale che non vedrà vincitori", ha aggiunto Lukashenko.

"Questo è il motivo per cui la Bielorussia sta attivamente presentando proposte di pace e sostiene pienamente l'iniziativa sulla sicurezza internazionale" cinese, ha continuato il leader di Minsk che punta anche a rafforzare la cooperazione tecnologica con la Cina. Il vertice sino-bielorusso è l'ultimo segnale che vede Xi più interessato alla guerra in Ucraina, a un anno dall'aggressione di Mosca contro Kiev. Allo stato non ci sono stati ancora resoconti dei colloqui dalla parte cinese, la conferma dell'incontro.

bandiere bielorusse a pechino 1

L'agenzia statale Xinhua, invece, ha dato conto dei colloqui tra Lukashenko e il premier Li Keqiang, senza alcun accenno alla vicenda dell'Ucraina. Li, in particolare, ha espresso l'aupicio che Cina e Bielorussia possano approfondire la "cooperazione pragmatica" e "migliorare la comunicazione e il coordinamento" negli affari globali e regionali.

2. XI A LUKASHENKO, SEGUIRE SOLUZIONE POLITICA PER L'UCRAINA

(ANSA) - La posizione della Cina sulla crisi ucraina "è coerente e chiara, e il documento di posizione sulla sua soluzione" punta a "promuovere la pace e i colloqui". Lo ha detto il presidente Xi Jinping nell'incontro avuto oggi a Pechino con l'omologo bielorusso Aleksander Lukashenko, secondo il network statale Cctv.

alexander lukashenko xi jinping

"Dobbiamo attenerci alla direzione della soluzione politica, abbandonare ogni mentalità da Guerra Fredda, rispettare le legittime preoccupazioni di sicurezza di tutti i Paesi e costruire un'architettura di sicurezza europea equilibrata, efficace e sostenibile", ha aggiunto il presidente cinese.

I Paesi interessati "dovrebbero smetterla di politicizzare e strumentalizzare l'economia mondiale e fare davvero cose che aiutino a cessare il fuoco e la guerra, risolvendo pacificamente la crisi", ha aggiunto Xi. Mentre Lukashenko ha replicato di concordare pienamente e di sostenere la posizione e la proposta della Cina slla soluzione politica alla crisi ucraina, che è di grande importanza.

Aleksandr Lukashenko vladimir putin

Di fronte alla situazione internazionale piena di instabilità e incertezza, Pechino è disposta a collaborare con la Bielorussia per "lo sviluppo sano e stabile delle relazioni bilaterali ad alto livello", apprezzando molto il "fermo sostegno" di Minsk "alla posizione legittima della Cina su questioni relative a Taiwan, Xinjiang, Hong Kong e diritti umani".

La Bielorussia, ha detto Lukashenko nel resoconto cinese, "sostiene con forza la Cina nella salvaguardia dei suoi interessi fondamentali, sostiene fermamente e partecipa alla costruzione congiunta della 'Belt and Road', dell'iniziativa per la sicurezza globale e dell'iniziativa per lo sviluppo globale proposte dal presidente Xi Jinping. La Cina è il cardine del mantenimento della pace nel mondo".

Aleksandr Lukashenko vladimir putin

Dopo i colloqui, tenuti nella Grande sala del popolo, i due capi di Stato hanno firmato la 'Dichiarazione congiunta tra Repubblica popolare cinese e Repubblica di Bielorussia sull'ulteriore sviluppo del partenariato strategico completo per tutte le stagioni nella nuova era' e hanno presenziato alla firma di accordi nei settori dell'economia, del commercio, dell'industria, dell'agricoltura, delle dogane, della scienza e della tecnologia, della salute, del turismo, dello sport e di una serie di documenti di cooperazione bilaterale negli enti locali. Prima del bilaterale, Xi ha tenuto una cerimonia di benvenuto per Lukashenko, con lo sparo a salve di 21 colpi di cannone in piazza Tienanmen. Dopo i colloqui, Xi ha ospitato un banchetto di benvenuto per il presidente bielorusso nella Golden Hall della Grande sala del popolo.

bandiere bielorusse a pechino alexander lukashenko xi jinping bandiere bielorusse a pechino