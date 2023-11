DOLCETTO O POLEMICHETTA? – IL CONSIGLIERE COMUNALE DI CENTRODESTRA DI GROSSETO, ANDREA VASELLINI, È FINITO NELLA BUFERA PER AVER PUBBLICATO SUI SOCIAL UNA FOTO CON ROSY BINDI ED ELLY SCHLEIN CON LA SCRITTA “BUON HALLOWEEN” – POCHI GIORNI PRIMA, DURANTE UNA MANIFESTAZIONE IN DIFESA DELL'ABORTO, LO STESSO POLITICO S’ERA RIVOLTO MALAMENTE A UNA MANIFESTANTE: “STAI ZITTA, A CUCCIA” – ORA IL CENTROSINISTRA E LE ASSOCIAZIONI FEMMINISTE CHIEDONO LE SUE DIMISSIONI. LUI REPLICA: “IN PIAZZA ERO STATO INSULTATO E NELLA FOTO NON VEDO NIENTE DI SESSISTA, ERA IRONICA”

Estratto dell’articolo di Alessandro Di Maria per https://palermo.repubblica.it/

il post per halloween di andrea vasellini con Rosy Bindi ed Elly Schlein

La pubblicazione sui social di una foto con Rosy Bindi ed Elly Schlein con la scritta “Buon Halloween” e la frase rivolta a una manifestante durante un raduno sull’aborto “stai zitta, a cuccia”. Tutto nel giro di pochi giorni. Sono i due sgradevoli, inopportuni e sessisti episodi che hanno avuto per protagonista Andrea Vasellini, consigliere comunale di Grosseto, eletto nella lista civica del sindaco di centrodestra Antonfrancesco Vivarelli Colonna.

A denunciare l’accaduto sono le associazioni di sinistra Collettivo Kairos, la federazione Gd Grosseto, le Donne Democratiche, il Pd locale, Sinistra Italiana e l'associazione Tocca a Noi che ora ne chiedono le immediate dimissioni, [...]

andrea vasellini

Nell’occasione raccontano anche l’episodio della manifestazione: “Durante la manifestazione sull’aborto in piazza Dante il 27 ottobre ha nettamente superato il limite della decenza, quando ha richiamato al silenzio in modo aggressivo, sia verbalmente sia gestualmente, una delle manifestanti dicendole “Stai zitta, a cuccia”.

[...] ha poi continuato a mimare il segno del silenzio con fare intimidatorio, oltre che strafottente. Il comportamento irrispettoso del consigliere Vasellini è continuato sui social, dove, in risposta a un post critico pubblicato da un membro del collettivo Kairos, ha pubblicato e inviato la foto di una cuccia per cani al ragazzo, dimostrando di non rendersi conto della gravità del gesto che ha compiuto in piazza”.

Accuse a Vasellini arrivano anche dal senatore del Pd Alberto Losacco: “Le scandalose ingiurie sessiste nei confronti di Elly Schlein e di Rosy Bindi da parte del consigliere comunale di Grosseto Andrea Vasellini, eletto in una lista del centrodestra, sono inaccettabili e vanno fermamente respinte e condannate con forza". [...]

andrea vasellini

[...] arriva anche la difesa di Vasellini, che dà la sua versione dei fatti: “Le accuse le rimando al mittente. Sono stato attaccato verbalmente e fisicamente perché facevo un video della piazza. Dapprima un gruppo di manifestanti mi mandava a quel paese. Poi hanno iniziato con chiamarmi fascista schifoso etc. Sono stato anche spintonato. Un ragazzo è venuto a un centimetro da me minacciandomi. Il sessismo e l’aborto, tra l’altro non sono antiabortista, non c’entrano nulla, sono solo pretesti usati dagli organizzatori per creare i presupposti di uno scontro volto a delegittimare il sindaco e me. La foto di Bindi e Schlein? Non ci trovo niente di sessista. Può sembrare ironica ma tutto sta agli occhi di chi guarda e francamente non mi interessa del giudizio di chi si è dimostrato fazioso”.

andrea vasellini andrea vasellini andrea vasellini andrea vasellini