DONALD & VLAD, IL RITORNO DELLA STRANA COPPIA – PUTIN SI DIVERTE A RILANCIARE LE TEORIE COMPLOTTISTE DELL'"AMICO" TRUMP SULLE PRESIDENZIALI DEL 2020: "NEGLI STATI UNITI HANNO TRUCCATO LE SCORSE ELEZIONI. HANNO COMPRATO SCHEDE ELETTORALI PER 10 DOLLARI, LE HANNO RIEMPITE E, SENZA ALCUNA SUPERVISIONE DA PARTE DEGLI OSSERVATORI, LE HANNO INSERITE NELLE CASSETTE DELLA POSTA" – SULLA GUERRA IN UCRAINA: "KIEV HA GETTATO NELLA SPAZZATURA LE PROPOSTE DI PACE"

Estratto dell’articolo di Monica Ricci e Monica Ricci Sargentini per il “Corriere della Sera”

donald trump vladimir putin

Nel giorno in cui il presidente ucraino Volodymyr Zelensky riceve la standing ovation del World Economic Forum a Davos, il suo nemico numero uno Vladimir Putin lo rintuzza da Mosca giudicando «proibitive» le condizioni poste da Kiev nel suo piano di pace in dieci punti in cui si sollecita il ritiro delle forze russe, la cessazione delle ostilità e il ripristino dei confini prima dell’invasione.

«L’Ucraina si rifiuta di negoziare con la Russia — ha affermato il capo del Cremlino in un intervento trasmesso dalla televisione —, idioti, tutto sarebbe finito da molto tempo». «Eravamo d’accordo — ha aggiunto — ma hanno deciso di gettare tutto nella spazzatura, lo hanno ammesso pubblicamente. Hanno detto: “Sì, eravamo pronti, poi è arrivato l’allora primo ministro britannico Boris Johnson e ci ha convinto a non attuare quegli accordi”». Il che, secondo Putin, dimostrerebbe che gli ucraini «non sono un popolo indipendente».

vladimir putin donald trump

Infine non poteva mancare una stoccata alla tanto decantata democrazia americana e al suo funzionamento. «Negli Stati Uniti — ha spiegato Putin che a marzo correrà per il quinto mandato da presidente senza la presenza di un vero oppositore — hanno truccato le scorse elezioni attraverso il voto per posta».

«È chiaro cosa sia il voto per posta — ha spiegato —, hanno comprato schede elettorali per dieci dollari, le hanno riempite e, senza alcuna supervisione da parte degli osservatori, le hanno inserite nelle cassette della posta». Un assist al suo amico/nemico Donald Trump che lunedì ha trionfato nei caucus dell’Iowa ma che vede sulla strada verso la nomination repubblicana i 91 capi d’accusa che pendono sulla sua testa in quattro diversi processi proprio per aver interferito sul voto che ha decretato la vittoria di Joe Biden.

DONALD TRUMP VLADIMIR PUTIN