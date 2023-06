DONALD PASSA AL CONTRATTACCO – TRUMP HA FATTO CAUSA ALLA SCRITTRICE JEAN CARROLL PER DIFFAMAZIONE: L’EX PRESIDENTE SOSTIENE CHE LA DONNA LO ABBIA “FALSAMENTE ACCUSATO” DI STUPRO. IN EFETTI, IL TYCOON È STATO ASSOLTO DA UNA GIURIA DI NEW YORK, CHE PERÒ LO HA CONDANNATO COMUNQUE PER ABUSI SESSUALI – L’AZIONE LEGALE È STATA PROMOSSA DOPO ALCUNI COMMENTI DELLA CARROLL, CHE IL GIORNO DOPO IL VERDETTO HA…

DONALD TRUMP DOPO LA SECONDA INCRIMINAZIONE

(ANSA) - Donald Trump ha citato in giudizio la scrittrice Jean Carroll per diffamazione, sostenendo che lo ha falsamente accusato di stupro dopo che la giuria di una causa civile a New York lo ha assolto da questa accusa, pur condannandolo per aver abusato sessualmente di lei. Il tycoon ha promosso l'azione legale per i commenti fatti da Carroll alla Cnn il giorno dopo il verdetto, quando alla domanda se Trump l'avesse stuprata rispose "oh sì, l'ha fatto". L'ex presidente chiede una ritrattazione di quel commento, nonché un risarcimento non specificato. Un avvocato della scrittrice ha commentato che la causa non è "nient'altro che il suo ultimo tentativo di ritardare la condanna" per il verdetto del 9 maggio.

