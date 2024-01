DONALD TRUMP SI GIOCA IL TUTTO PER TUTTO: HA CHIESTO L’IMMUNITÀ PRESIDENZIALE NEL PROCEDIMENTO IN GEORGIA, DOVE È ACCUSATO DI AVER CERCATO DI MANIPOLARE IL RISULTATO DELLE ELEZIONI NEL 2020. E INTANTO SGUINZAGLIA I SUOI SCAGNOZZI CONTRO I GIUDICI – NIKKI HALEY, DI FATTO UNICA RIVALE ALLE PRIMARIE REPUBBLICANE: “NON POSSIAMO ESSERE UN PAESE ALLO SBANDO”

DONALD TRUMP COME HITLER

IMPUTATO CON TRUMP IN GEORGIA ATTACCA PROCURATRICE, VIOLA NORME

(ANSA) - La procuratrice della contea di Fulton, Georgia, è accusata di aver avuto una relazione sentimentale con uno dei pm che lavora al caso delle interferenze alle elezioni del 2020 da parte di Donald Trump.

E' questa l'accusa lanciata contro Fani Willis da Michael Roman, un ex della campagna di Trump imputato in Georgia con il tycoon per aver tentato di sovvertire il risultato delle elezioni. Con la relazione Willis è accusata da Roman. che cerca così di squalificarla, di frode a danni del servizio pubblico e violazione delle norme.

la procuratrice Fani Willis

TRUMP CHIEDE L'IMMUNITÀ PRESIDENZIALE PER LE ACCUSE IN GEORGIA

(ANSA) - Donald Trump ha depositato una mozione per chiedere l'immunità presidenziale nel procedimento in Georgia, nel quale è accusato di aver cercato di capovolgere il risultato delle elezioni del 2020.

Nella documentazione i legali di Trump affermano che il loro assistito dovrebbe essere protetto dall'immunità presidenziale perché ha agito nella sua capacità dio presidente quando ha obiettato i voti elettorali a Joe Biden.

donald trump in una fattoria in iowa

"Comunicare con i funzionari statali sulla gestione delle elezioni federali e chiedere loro di esercitare le loro responsabilità ufficiali rispetto alle elezioni rientrano nelle responsabilità presidenziali", affermano gli avvocati di Trump. "Dal 1979 al 2023 nessun presidente è mai stato perseguito a livello penali per azioni commesse" mentre era in carica, mettono in evidenza.

NIKI HALEY ATTACCA TRUMP, NON POSSIAMO ESSERE PAESE ALLO SBANDO

donald trump in iowa

(ANSA) - Il "caos" segue Donald Trump e "noi non possiamo essere un paese allo sbando". Nikki Haley attacca l'ex presidente nel corso di un evento su Fox e respinge le critiche che il tycoon. "Una cosa detta da Trump non la rende vera. Apprezzo tutta l'attenzione che mi rivolge, è dolce e gentile da parte sua. Ma mente", dice ironicamente rispedendo al mittente gli attacchi. Trump l'accusa di essere troppo debole e troppo liberal sull'immigrazione.

NEVE E FREDDO, LA MORSA DEL GELO IN IOWA MINACCIA I CAUCUS

NIKKI HALEY TRUMP

(ANSA) - Il freddo polare che si sta abbattendo sull'Iowa rischia di creare problemi agli ultimi scampoli di campagna elettorale e ai caucus repubblicani. Una violenta tempesta di neve, con nevicate fino a 30 centimetri, è attesa nei prossimi giorni complicando la tabella di marcia dei candidati repubblicani alla Casa Bianca.

Donald Trump e Nikki Haley sono già stati costretti a cancellare degli appuntamenti a causa del maltempo. Dopo la neve, le temperature sono previste precipitare per i caucus del 15 gennaio facendo temere per l'affluenza alle urne. Trump è quello che rischia maggiormente visto che con il freddo i suoi sostenitori potrebbero decidere di restare a casa e non votare dando per scontata una sua vittoria visto l'ampio margine di vantaggio.

NERI PER TRUMP SPILLETTE PER NIKKI HALEY donald trump in tribunale a new york 1 NIKKI HALEY Jim Jordan e donald trump donald trump 1 donald trump in tribunale a new york 6 donald trump in tribunale a new york 4 alina habba donald trump in tribunale a new york 7