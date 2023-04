DONZELLI D’ITALIA! – È PIÙ FORTE DI LUI: IL DEPUTATO MELONIANO, GIOVANNI DONZELLI, NUN JE LA FA A STARE ZITTO! DOPO IL PASTROCCHIO CON LE RIVELAZIONI DEL COINQUILINO DELMASTRO SU COSPITO, NE HA COMBINATA UN'ALTRA. SENTITE COSA HA DETTO SUL 25 APRILE: “IO NON SO ANCORA COME LO FESTEGGERÒ, STO VALUTANDO” - “VEDO CHE MIMMO LUCANO VIENE PORTATO AVANTI COME ESEMPIO DI ACCOGLIENZA DEI MIGRANTI E LIBERAZIONE. SE PENSANO SIA UN BUON SERVIZIO PER I PARTIGIANI E LA LIBERTÀ, È UNA SCELTA. SECONDO ME NON LO È…”

(Agenzia Vista) - “Ciascuno sceglie da chi farsi rappresentare. Io vedo che Mimmo Lucano, coinvolto in un’inchiesta per aver sfruttato i migranti, viene portato avanti come esempio di accoglienza dei migranti e Liberazione. Se pensano sia un buon servizio per la Liberazione, i Partigiani e la libertà, è una scelta. Secondo me non lo è. Io non so ancore come festeggerò il 25 aprile, sto valutando”, le parole di Giovanni Donzelli, Fratelli d’Italia.

