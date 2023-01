BERLUSCONEIDE, ATTO FINALE - IL CAV PENSA A UNA FEDERAZIONE CON LA LEGA PER ARGINARE LA MELONI – PRIMA DI NATALE IL BANANA HA RIUNITO I SUOI AD ARCORE E HA INIZIATO A PENSARE ALLA SUCCESSIONE: “ALLE PROSSIME ELEZIONI NEL 2027 AVRÒ 91 ANNI. È IL MOMENTO DI PENSARE A COSA DIVENTERÀ FORZA ITALIA” – IL PROGETTO, AI GOVERNATORI LEGHISTI DEL NORD (PREOCCUPATI DA SALVINI), NON DISPIACE - UNICO INTRALCIO I RAPPORTI ESTERI DEL CAPITONE CON LE PEN E LA SIMPATIA PER PUTIN..