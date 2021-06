DOPO AVER FATTO IL GURU PER UN ANNO E MEZZO AL GOVERNO DEI MANETTARI ANCHE BETTINI SI RISCOPRE GARANTISTA: “NON POSSO RIMANERE INDIFFERENTE RISPETTO AI QUESITI REFERENDARI PROMOSSI SUL TEMA DELLA GIUSTIZIA DAL PARTITO RADICALE” - “NON CREDO AFFATTO SIA GIUSTO CHE QUESTO TEMA SIA UN PO' PELOSAMENTE IMPUGNATO SOLO DA QUELLA DESTRA POPULISTA, COME LA LEGA, CHE AMAVA ESIBIRE IL CAPPIO NELLE AULE PARLAMENTARI” – LA LETTERA AL “FOGLIO”

Estratto dell’intervento di Goffredo Bettini pubblicato da "Il Foglio"

(…) In troppe occasioni il selvaggio chiasso attorno alle indagini che hanno riguardato tanti rappresentanti politici e di governo, ha portato a linciaggi personali che poi si sono risolti nel nulla, in assoluzioni che non hanno minimamente ripagato le sofferenze di chi è stato messo alla gogna. E' toccato a tutti, da una parte e dall' altra dello schieramento politico. Da Bassolino che ha ottenuto 19 assoluzioni dopo un travaglio di anni a Virginia Raggi. Dal governatore della Calabria Oliverio al braccio destro di Pier Luigi Bersani, Filippo Penati.

E tale chiasso in certi casi ha spinto, quando si è accertata la colpa, a condanne ritenute "esemplari". Non discuto le sentenze e ognuno ha il dovere di accettarle. Eppure non si può sfuggire da una valutazione libera sulla congruità di certe condanne. Anche qui riferite a una parte o all' altra dell' arco politico. Da quella così pesante al mio amico fraterno Nichi Vendola, un vero galantuomo, a quella di un mio avversario politico, che appunto ho considerato sempre un politico e non un criminale, come Gianni Alemanno.

Ecco perché in piena libertà, con una scelta personale che non impegna altro che me stesso, non posso rimanere indifferente rispetto ai quesiti referendari promossi sul tema della giustizia dal Partito radicale.

Se saranno l' occasione di un dibattito aperto, franco e responsabile e se potranno avere l' effetto di spingere in avanti una legislazione che si è dimostrata lenta negli anni passati, essi vanno considerati con grande attenzione e coraggio.

Non credo affatto sia giusto che questo tema sia un po' pelosamente impugnato solo da quella destra populista, come la Lega, che amava esibire il cappio nelle aule parlamentari. Nel merito: il quesito del referendum circa la separazione delle carriere è condivisibile; quello sulla custodia cautelare anche; così come il quarto quesito che riguarda l' abrogazione della legge Severino.

E ancora condivido quello circa la raccolta di firme dei magistrati per le elezioni domestiche; sul sesto quesito che ha come oggetto l' indicazione dei membri laici nei consigli giudiziari, esiste già una proposta del Pd alla commissione Lattanzi che va nella direzione giusta. Infine il primo quesito sulla responsabilità civile dei giudici solleva un problema che esiste. Tuttavia la soluzione proposta appare dirompente, in quanto potrebbe non rendere sereno l' esercizio della funzione giurisdizionale del giudice, sapendo egli di poter essere chiamato a rispondere direttamente sul piano civile di un eventuale errore.

(…) Anche alla sinistra serve uscire sempre di più da quella guerra guerreggiata che mette al centro la manovra, la furbizia, l' organizzazione del potere di partito o di correnti, per navigare, invece, nel mare aperto della società, che oggi ha sempre meno punti di riferimento credibili e che vive un conflitto strozzato che non si riesce a esprimere in forma politica. E che chiede una rappresentanza credibile, impegnata e anche onesta negli strumenti che agisce. Quella di una sinistra moderna e democratica.

