13 feb 2023 15:02

DOPO I CARRI ARMATI, ARRIVANO I CACCIA (E VIA CON L’ESCALATION) – IL SEGRETARIO GENERALE DELLA NATO, JENS STOLTENBERG, ANNUNCIA CHE AL PROSSIMO INCONTRO DELL’ALLEANZA ATLANTICA SI “AFFRONTERÀ LA QUESTIONE DI FORNIRE JET ALL’UCRAINA” – “LA COSA PIÙ IMPORTANTE È LA RAPIDITÀ…” - CHE SUCCEDERÀ SE ZELENSKY AND COMPANY SI FANNO PRENDERE LA MANO E ATTACCANO DIRETTAMENTE IN RUSSIA...