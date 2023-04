DOPO IL CAV, IL DILUVIO? - IL DUO MARTA FASCINA E ANTONIO TAJANI MESSO ALLA REGGENZA DI FORZA ITALIA DA BERLUSCONI SPIAZZA SALVINI CHE SPERAVA DI PAPPARSI GLI AZZURRI INGLOBANDOLI NELLA LEGA - LA “MOGLIE MORGANATICA” SARÀ LA GARANTE DEL RAPPORTO CON LA FAMIGLIA E CON L'AZIENDA, E A LEI SPETTA DI CONIUGARE L'EREDITÀ POLITICA CON GLI INTERESSI DI MEDIASET, PREVIO ASSENSO DI MARINA - TAJANI HA UN RUOLO PIÙ OPERATIVO: E' IL GARANTE DELL'ACCORDO, ANCHE TECNICO-ELETTORALE, FRA FORZA ITALIA E FDI IN VISTA DELLE ELEZIONI EUROPEE DEL 2024…

Estratto dell’articolo di Mario Ajello per “il Messaggero”

marta fascina e antonio tajani

[...] Berlusconi [...] Ha inventato [...] la diarchia di genere per Forza Italia. [...] ovvero Tajani-Fascina. [...] soltanto con Marta e con Antonio dal San Raffaele fa discorsi di sostanza e di prospettiva. [...] Fascina [...] non vuole sentirsi la continuatrice di una storia ma in un certo senso di questo ruolo è stata investita. [...] si stanno sviluppando le grandi manovre in Forza Italia. Dove Marta, in prima persona essendo anche parlamentare [...] ha proposto e ottenuto nomine e ha cominciato a modellare Forza Italia.

silvio berlusconi marta fascina

[...] se Tajani può contare al dipartimento elettorale (posto pesante nella gerarchia di partito) sul fedelissimo Alessandro Battilocchio, Fascina ha piazzato il suo amico del cuore Tullio Ferrante, che è già sottosegretario alle Infrastrutture, alla guida dell'ufficio nazionale adesioni e potrebbe scalare ancora i grandini del potere fino a diventare una sorta di responsabile generale degli azzurri.

marta fascina silvio marina berlusconi

Non solo: fanno riferimento a Fascina, il cui cerchietto dei capelli è una sorta di corona e di cui ieri sera a tutti i suoi interlocutori Silvio ancora diceva «Marta ha testa, e io amo la sua testa», i nuovi coordinatori regionali in regioni chiave come la Lombardia e la Toscana. [...] la diarchia tra Fascina e Tajani viene considerata un dato di fatto perché è questo che Berlusconi vuole che sia. [...] Marta è la garante del rapporto con la famiglia e con l'azienda, e a lei spetta di coniugare l'eredità politica di Berlusconi con gli interessi di Mediaset, naturalmente previo assenso [...] di Marina.

ANTONIO TAJANI - SILVIO BERLUSCONI - MARTA FASCINA

L'eredità non solo sentimentale ma domestico-dinastica, politicamente parlando, le è stata delegata e Silvio anche ai figli dal suo letto di dolore non fa che ripetere: «Marta è un tesoro da tutelare e da valorizzare come merita. E' una di noi e un dono raro che ci è capitato». Tajani ha un ruolo più operativo su vasta scala. E' il garante dell'accordo, anche tecnico-elettorale, fra Forza Italia e FdI in vista delle elezioni europee del 2024 e nel quadro del progetto, naturaliter tajaneo, appunto, di una grande intesa tra il Ppe e i conservatori guidati da Meloni per togliere la commissione Ue dalle mani dell'alleanza popolari-socialisti che la detiene da due legislature. Il tandem Fascina-Tajani sta spiazzando Salvini.

silvio berlusconi bacia marta fascina durante il discorso di giorgia meloni

Lui, Antonio, gode stima traversale in Europa e anche nei palazzi italiani che contano - dal Vaticano al Quirinale - e lei, Marta, è magna pars, politicamente, nella scelta che l'azienda si trova a dover fare di fronte alla malattia del fondatore: se esserci ancora o superarsi (magari vendendo). [...]