27 nov 2023 19:30

DOPO CHE LA MELONI SI È BEN GUARDATA DAL PRESENZIARE AL FORUM SUL TURISMO, LA SANTANCHÈ HA MOLLATO IL RUOLO DI PORTAVOCE REGIONALE DI FRATELLI D’ITALIA IN LOMBARDIA, RIMETTENDO LA CARICA NELLA MANI DELLA DUCETTA: “AVEVO ACCETTATO NONOSTANTE LA COMPLESSITÀ NEL CONIUGARE I DUE COMPITI, DI PROSEGUIRE IN VIA ECCEZIONALE IL MIO RUOLO DI PORTAVOCE REGIONALE FINO ALL'APERTURA DELLA STAGIONE DEI CONGRESSI PROVINCIALI, CHE È ORA ARRIVATA” – COME DAGO-RIVELATO ALLA MELONI DEI GUAI DELLA SANTADECHÉ NON FREGA NIENTE E…