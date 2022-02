DOPO GIORGIA MELONI, ANCHE SALVINI DICE DI NON AVER VACCINATO LA FIGLIA (CHE HA 9 ANNI) – “È UNA QUESTIONE SANITARIA E NON POLITICA. SONO SCELTE CHE SPETTANO A MAMMA, PAPÀ E PEDIATRI NON SONO CERTO DI DIBATTITO POLITICO” - "LE POSSIBILITÀ CHE UN RAGAZZO MUOIA DI COVID SONO LE STESSE CHE UNO MUOIA COLPITO DA UN FULMINE", AVEVA DETTO LA DUCETTA PROVOCANDO LA REAZIONE DI BURIONI E CARTABELLOTTA…

Da adnkronos.com

"No". Risponde così il leader della Lega Matteo Salvini, ospite di 'The Breakfast club' su Radio Capital, alla domanda se sua figlia sia vaccinata contro il Covid, "Sono scelte che spettano a mamma, papà e pediatri - ha aggiunto - non sono certo di dibattito politico".

Ieri anche Giorgia Meloni aveva affermato: "Non vaccino mia figlia" contro il covid "perché il vaccino non è una religione, ma una medicina, quindi valuto i rapporto rischi-beneficio". "Le possibilità che un ragazzo muoia di covid sono le stesse che uno muoia colpito da un fulmine", aveva aggiunto con riferimento alle statistiche per il giovani fino ai 20 anni. "Questo - ha spiegato - è un vaccino in sperimentazione, che finisce nel 2023".

"Onorevole Giorgia Meloni lei è libera di non vaccinare sua figlia. Non di fare disinformazione pubblica sui vaccini. Grazie", ha twittato il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta. A replicare con un tweet anche il virologo Roberto Burioni che, per smentire quanto affermato dalla leader di Fratelli d'Italia, ha riportato dei numeri: "Anni 2020-2021: morti per fulmine negli Usa: 28 (di tutte le età) - scrive Burioni - morti per Covid negli Usa: 900 (sotto i 18 anni)".

