5 lug 2023 18:54

DOPO IL GOLPE FALLITO IN RUSSIA PUTIN FA IL GRADASSO – “MAD-VLAD” AL VERTICE DELLA “SCO”, L’ORGANIZZAZIONE PER LA COOPERAZIONE DI SHANGHAI, APRE LA CODA COME UN PAVONE: “IL POPOLO RUSSO È PIÙ UNITO CHE MAI E HA FATTO FRONTE UNITO CONTRO UN TENTATIVO DI RIBELLIONE” – MESSO ALL'ANGOLO PRIGOZHIN, PUTIN SI SENTE FORTE MA IERI UNO DEI PIÙ IMPORTANTI AEROPORTI DI MOSCA, QUELLO DI VNUKOVO, È STATO BLOCCATO A CAUSA DI UNO "STORMO" DI DRONI CHE VOLAVANO VICINO LA CAPITALE RUSSA...