DOPO MELONI ANCHE SALVINI SI E’ ROTTO I MARONI DI GENTILONI: “ABBIAMO UN COMMISSARIO ITALIANO CHE GIOCA CON LA MAGLIETTA DI UN’ALTRA NAZIONALE. PIÙ CHE DARE SUGGERIMENTI, ELEVA LAMENTI E CRITICHE” – ANCHE LA SORA GIORGIA CONTINUA A DIFFIDARE DI GENTILONI VISTO COME “UNO DI CUI NUN TOCCA FIDASSE” (TE CREDO: LA PREMIER NE DISSE DI TUTTI I COLORI AL COMMISSARIO ACCUSANDOLO DEI RITARDI DEL PNRR) – LA REPLICA DI GENTILONI A SALVINI E GLI STRALI DELL’OPPOSIZIONE CONTRO “IL CAPITONE”: “LUI PARLA DI MAGLIETTE DELLA NAZIONALE? ERA ABITUATO ALLA MAGLIA DI PUTIN…” – VIDEO

https://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/potere-logora-chi-non-ce-rsquo-ha-mai-avuto-giorgia-meloni-come-se-358712.htm

Rosaria Amato per “la Repubblica” - Estratti

salvini a cernobbio forum ambrosetti

Gentiloni “commissario straniero”. Matteo Salvini non fa nomi, ma intervenendo a Roma a un convegno di Acea afferma: «In questo periodo ho avuto l’impressione di avere un commissario europeo che giocava con la maglietta di un’altra nazionale. Più che dare suggerimenti, elevava lamenti e critiche».

Una descrizione che non può che riferirsi al commissario Ue per l’Economia, unico italiano nell’esecutivo di Bruxelles. E infatti la replica dello stesso Gentiloni al leader della Lega e ministro delle Infrastrutture non tarda ad arrivare: «Il commissario italiano ha la fiducia del governo italiano “per definizione”», afferma, rispondendo a una domanda di Marco Damilano al Festival della Politica, a Mestre.

meloni gentiloni

A stigmatizzare le affermazioni del vicepremier subito i leader e gli esponenti dell’opposizione, mentre il resto della maggioranza (Lega esclusa) tace.

(...) Il leader di Azione Carlo Calenda: «A differenza di Salvini,Gentiloni è una persona seria, preparata, che ha dimostrato un grande senso delle istituzioni italiane e europee. È anche “un gentiluomo” nel senso antico della parola».

«Solito schema: la destra non trova soluzioni e allora cerca nemici – afferma la segretaria del Pd Elly Schlein –. Il governo che attacca Gentiloni è la dimostrazione che di fronte ai problemi economici e sociali del Paese chi lo sta governandonon ha idea di come affrontarli». Il capogruppo del Pd al Senato Francesco Boccia ribatte con una metafora calcistica, usata però al contrario: «Gentiloni è il centravanti della nostra squadra in Europa». E, parlando di “magliette”, definisce Salvini «uno che era abituato a mettere la maglia di Putin e giocare un anno per la Russia, un anno per l’Ungheria, un anno per la Polonia».

giorgia meloni con paolo gentiloni meloni salvini