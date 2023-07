2 lug 2023 15:07

DOPO IL MINISTRO SANGIULIANO, ANCHE IL PRESIDENTE DEL MAXXI ALESSANDRO GIULI SCARICA VITTORIO SGARBI, DOPO LO SHOW DI VOLGARITÀ ALL’INAUGURAZIONE DELLA FESTA ESTIVA DEL MUSEO: “IL TURPILOQUIO E IL SESSISMO NON POSSONO AVERE DIRITTO DI CITTADINANZA NEL DISCORSO PUBBLICO E IN PARTICOLARE NEI LUOGHI DELLA CULTURA. QUINDI A POSTERIORI NON C'È SPAZIO PER ALCUNA CONSIDERAZIONE CHE RICALCHI LO SCHEMA CHE ABBIAMO VISTO” - "CHIEDO SCUSA ALLE DIPENDENTI E AI DIPENDENTI DEL MAXXI CHE MI HANNO SCRITTO PER TESTIMONIARE IL LORO DISAGIO" - VIDEO