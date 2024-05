DOPO I PIZZINI RICEVUTI DA MACRON E DAL PARTITO POPOLARE, URSULA INCASSA IL CAZZIATONE PURE DAI SOCIALISTI – ALL’EVENTO ORGANIZZATO A BERLINO DAL PSE, ELLY SCHLEIN E SCHOLZ UCCELLANO VON DER LEYEN PER LE SUE APERTURE AI PARTITI DI DESTRA, DAI CONSERVATORI DI GIORGIA MELONI AL GRUPPO “IDENTITA’ & DEMOCRAZIA” DI SALVINI E LE PEN – L’AFFONDO DEI SOCIALISTI: “MAI ALLEANZE O COALIZIONI CON LE FORZE NAZIONALISTE DI DESTRA” – URSULA AVEVA SIBILLATO: “SE APRIRÒ UNA COLLABORAZIONE CON IL GRUPPO ECR DIPENDERÀ DA COME SARÀ LA COMPOSIZIONE DELL'EUROCAMERA E DA CHI SARÀ NEL GRUPPO…”

Estratto dell’articolo di Uski Audino per “la Stampa”

CONGRESSO DEI SOCIALISTI EUROPEI A BERLINO - ELLY SCHLEIN E PEDRO SANCHEZ

Mai alleanze con le destre nazionaliste in Europa e massima allerta per le relazioni pericolose tessute dai partiti popolari e liberali con l'estrema destra. È questo il messaggio che arriva dall'evento organizzato ieri a Berlino dai socialisti europei del Pse a cui ha partecipato la segretaria del Pd Elly Schlein. «Per noi è molto importante essere qui oggi con la famiglia socialista a dire mai ad alleanze o coalizioni con le forze nazionaliste di destra» ha esordito la segretaria dei democratici, sbarcata nella capitale tedesca per mettere di suo pugno la firma sulla dichiarazione congiunta che impegna i partiti socialdemocratici europei a «non sedersi mai al tavolo delle trattative» con queste forze.

CONGRESSO DEI SOCIALISTI EUROPEI A BERLINO

«E questo vale sia per i conservatori guidati da Giorgia Meloni che per il gruppo Identità e Democrazia di cui fa parte Matteo Salvini e Marine Le Pen», continua la segretaria del Partito democratico, incontrando a margine i giornalisti. La dichiarazione comune firmata nella capitale tedesca lancia anche «un segnale molto forte ai popolari e ai liberali dicendo basta con la normalizzazione della destra nazionalista», prosegue la segretaria del Partito democratico. Il documento di Berlino «è la risposta più forte alle gravi dichiarazioni di qualche giorno fa di Ursula von der Leyen, che invece ha aperto alle forze conservatrici e nazionaliste» continua Schlein.

ELLY SCHLEIN E OLAF SCHOLZ AL CONGRESSO DEI SOCIALISTI EUROPEI A BERLINO

Lunedì scorso infatti la presidente della Commissione Ue e candidata di punta del Ppe aveva ufficializzato l'apertura ad alleanze con il gruppo europeo presieduto dalla premier Meloni, chiarendo che «se aprirò una collaborazione con il gruppo Ecr dipenderà da come sarà la composizione dell'Eurocamera e da chi sarà nel gruppo». La presenza in sala ieri a Berlino del cancelliere socialdemocratico Olaf Scholz avrebbe dovuto controbilanciare […] il peso delle parole di Von der Leyen con un monito altrettanto chiaro alle forze moderate a non cadere nella tentazione di stringere accordi con chi mina le basi di un progetto comune europeo.

ELLY SCHLEIN AL CONGRESSO DEI SOCIALISTI EUROPEI A BERLINO

«Fino a che punto siete disposti come partiti popolari e liberali – si chiede Schlein - a tradire la vostra stessa storia per queste alleanze politiche che negano alla radice i fondamenti dello stare insieme nell'Unione europea?». Perché di questo si tratta: tradire il progetto europeista di una progressiva integrazione fondata su valori e su investimenti comuni o tornare indietro a nostalgie nazionalistiche e illiberali. […]

Venerdì notte a Dresda il candidato di punta del Spd della Sassonia, Matthias Ecke, è stato aggredito da quattro sconosciuti a calci e pugni mentre affiggeva manifesti elettorali socialdemocratici, e finendo in ospedale in condizioni serie. E non è un caso isolato. Dall'inizio della campagna elettorale il ministero degli Interni della Sassonia conta 51 casi analoghi di violenza. […]

CONGRESSO DEI SOCIALISTI EUROPEI A BERLINO