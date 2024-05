DOPO ZAIA, ANCHE MAURIZIO FUGATTI SI SMARCA DA VANNACCI – IL GOVERNATORE DEL TRENTINO PRENDE LE DISTANZE DAL GENERALE: “È UN INDIPENDENTE ALL'INTERNO DELLA LEGA. IL MIO VOTO ANDRÀ A ROBERTO PACCHER” – IERI IL PRESIDENTE DE VENETO ERA ANDATO GIU’ PESANTE: "LA LEGA HA I SUOI VALORI, MENTRE VANNACCI NE AVRÀ ALTRI" – LA RIVOLTA DENTRO IL CARROCCIO E LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA DEL MILITARE, A ROMA, CON SALVINI DISERTATA DAI BIG LEGHISTI...

ARTICOLI CORRELATI

matteo salvini roberto vannacci 6presentazione del libro controvento

(ANSA) - "Vannacci è un indipendente all'interno della Lega. Io ho una storia nella Lega ben radicata, sono un trentino e per questo il mio voto andrà a Roberto Paccher". Lo ha detto il governatore trentino Maurizio Fugatti ai margini del congresso della Svp a Merano. "Il sostegno di altri candidati sarà valutato nei prossimi giorni", ha chiarito.

"Le cose si valutano quando accadono, questo vale anche per l'elezione di Paccher che ovviamente auspico. In Trentino sono stati eletti Boso e Santini per la Lega. Non è automatico essere eletti in Trentino", ha ricordato Fugatti. "Con la Svp - ha detto - abbiamo un programma di governo regionale che stiamo portando avanti per la seconda legislatura.

Maurizio Fugatti

Abbiamo anche fatto un accordo importante con il Patt. Stiamo lavorando in modo costruttivo con il collega Kompatscher per il bene del nostro territorio". Secondo Fugatti, "Herbert Dorfmann a Bruxelles ha fatto un ottimo lavoro" sul tema dei grandi predatori, "un tema non facile, come so di prima persona, e che non si può affrontare con superficialità".

matteo salvini e roberto vannacci. presentazione del libro controvento zaia salvini CLAUDIO CIA MAURIZIO FUGATTI