9 mar 2023 13:56

LA DOPPIA MOSSA DELLA MELONI: DEPOTENZIARE PIANTEDOSI E RISPEDIRE AL MITTENTE I DECRETI SICUREZZA – AL CONSIGLIO DEI MINISTRI DI OGGI A CUTRO SARÀ APPROVATO UN DECRETO IN CUI COMPARE IL NUOVO IL REATO DI “STRAGE IN MARE”, PER PUNIRE GLI SCAFISTI – IL TESTO È STATO PENSATO DALLA PREMIER E DAL SOTTOSEGRETARIO ALFREDO MANTOVANO SENZA CONSULTARE IL MINISTRO DEGLI INTERNI – IL TENTATIVO DI SALVINI DI “INFILARE” NEL PROVVEDIMENTO PEZZI DEI SUOI DECRETI SICUREZZA DEL 2018 SAREBBE STATO RESPINTO…