31 lug 2023 19:21

DOVE ANDIAMO IN VACANZA QUEST’ANNO? IN VAL SUSA A FARE UN PO’ DI CASINO – I SOLITI SVALVOLONI NO TAV SI SONO RADUNATI IN MARCIA DA VENAUS VERSO CHIOMONTE. SI SONO COPERTI IL VOLTO CON CAPPUCCI E MASCHERE ANTIGAS E HANNO INIZIATO A LANCIARE DI TUTTO: PIETRE, BOMBE CARTA, ORDIGNI ARTIGIANALI. LA POLIZIA HA RISPOSTO CON I LACRIMOGENI, E L’UNICO RISULTATO DELLA PROTESTA È ROVINARE IL VIAGGIO DI CHI STAVA PERCORRENDO L’AUTOSTRADA TORINO-BARDONECCHIA, BLOCCATA IN VIA PRECAUZIONALE – IL RUOLO DEI CENTRI SOCIALI