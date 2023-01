DOVE LO MANDIAMO RIVERA? ALL’OCSE NON C’È POSTO E IL GOVERNO LO SPEDISCE ALLA BEI - IL DESTINO DEL DG DEL TESORO È SEGNATO: DOPO CHE ANCHE DRAGHI LO HA SCONFESSATO CON GIORGETTI (“NON È UN DRAGHI-BOY, È STATO NOMINATO DA TRIA”), SARÀ SPEDITO IN LUSSEMBURGO – PER LUI SI PROSPETTA UN INCARICO ALLA BANCA EUROPEA DEGLI INVESTIMENTI, DOVE L’ITALIA HA GIÀ GELSOMINA VIGLIOTTI. CHE, IN QUANTO FUNZIONARIO, POTRÀ ESSERE SPOSTATA CON FACILITÀ…

Estratto dell’articolo di Andrea Pira per “MF”

valeria vaccaro

Potrebbe essere Valentina Gemignani la sostituta di Valeria Vaccaro alla guida del Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Mef. Si tratta di una struttura chiave del dicastero di Via XX Settembre. È da lì che passano, tra gli altri, gli approvvigionamenti e la logistica nonché il pagamento degli stipendi. Un incarico meno in vista rispetto ad altre caselle sotto spoils system, come la poltrona di direttore generale del Tesoro o quella di Ragionerie Generale dello Stato, ma non meno importante, soprattutto per il funzionamento della macchina ministeriale.

giancarlo giorgetti mario draghi ai funerali di ratzinger

Oggi Gemignani, già nel cda di Sogei, è direttrice generale dei servizi per il Tesoro all'interno dello stesso dipartimento. […] Vaccaro, attuale numero uno del Dag e alta funzionaria di lunga esperienza, è data da tempo in uscita da Via XX Settembre. Per la sua eventuale successione circola anche il nome di Simonetta Saporito, oggi alla direzione Affari Legali e Contenzioso del Demanio […].

ALESSANDRO RIVERA

[…] Altra casella chiave è quella del direttore generale del Tesoro. La lista dei candidati a un'eventuale sostituzione di Alessandro Rivera è lunga. Si parla del presidente di Ita Antoninio Turicchi, di Stefano Scalera e, da ultimo, dell'amministratore delegato di Consip Cristiano Cannarsa, contattato la scorsa settimana da Giorgetti.

gelsomina vigliotti

Qualora Rivera dovesse essere sostituito, per lui si parla di un possibile incarico alla Banca Europea per gli Investimenti. Tale soluzione presuppone però una serie di accordi con i partner Ue.

Per la vicepresidenza l'Italia oggi ha già Gelsomina Vigliotti e il nome indicato dal governo dovrebbe avere il benestare di Malta. A fine anno terminerà invece il secondo mandato del presidente tedesco Werner Hoyer, incarico per il quale Roma dovrebbe iniziare a tessere la tela diplomatica con le principali cancellerie. La concorrenza a questo punto sarebbe agguerrita. I Paesi nordici aspirano all'incarico e lo stesso fa la Spagna. […]

