25 gen 2024 17:52

DOVE E’ FINITA MELANIA TRUMP? L’EX FIRST LADY RESTA LA GRANDE ASSENTE DALLA CAMPAGNA 2024: NON ERA CON IL MARITO PER CELEBRARE LE VITTORIE – PER I GIORNALI AMERICANI “SI STA NASCONDENDO” – COME DAGO-RIVELATO LA MOGLIE DEL TYCOON, AI FERRI CORTI COL "THE DONALD", HA RINEGOZIATO L’ACCORDO PREMATRIMONIALE IN VISTA DI UN RITORNO ALLA CASA BIANCA: L’EX MODELLA SLOVENA HA SPUNTATO PIÙ SOLDI E PROPRIETÀ IMMOBILIARI, OLTRE A UN MIGLIORAMENTO DEL FUTURO FINANZIARIO DEL FIGLIO BARRON…