DOVE SARA’ LA RUSSA IL 25 APRILE? IL MAI PALUDATO PRESIDENTE DEL SENATO SORPRENDE TUTTI E SE NE VA A PRAGA – ‘GNAZIO, FINITO NEL MIRINO LE SCORSE SETTIMANE PER LE FRASI SU VIA RASELLA, PARTECIPERA’ ALLA COMMEMORAZIONE DI JAN PALACH, SIMBOLO DELLA RESISTENZA ANTISOVIETICA, E POI FARA’ VISITA AL CAMPO DI STERMINIO NAZISTA…

Estratto da corriere.it

LA STORIA SIAMO A NOI - IGNAZIO LA RUSSA BY MACONDO

Una visita all’Altare della Patria e poi la giornata quasi interamente trascorsa a Praga, con una commemorazione - tra gli appuntamenti - anche di Jan Palach, simbolo della resistenza anti-sovietica della ex Cecoslovacchia: questo è il programma del 25 aprile di Ignazio La Russa. Il presidente del Senato, dopo le polemiche delle scorse settimane che lo hanno visto protagonista per le frasi su via Rasella, ha reso nota la sua agenda in vista della festa per la Liberazione.

La Russa non sarà in Italia. Niente cortei, niente manifestazioni, ma appuntamenti istituzionali. La Russa sarà di prima mattina all’Altare della Patria, poi volerà a Praga dove è previsto un suo intervento alla riunione dei Presidenti dei Parlamenti dei Paesi Ue. Nel pomeriggio, due tappe storicamente opposte. Prima alle 15 la commemorazione di Palach a Parga, poi la visita nel campo di concentramento di Theresienstadt, utilizzato dai nazisti tra il 1941 e il 1945.

ignazio la russa.