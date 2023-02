1 - LA FESTA INTERROTTA DEL FAVORITO "TOCCA A LEI, IO A DISPOSIZIONE" "

Estratto dell’articolo di Carlo Bertini per “la Stampa”

Fa il suo ingresso nella "Casa dei Popoli" con un sorriso tirato, tra gli applausi dei fan. «Grazie a tutti voi per la mano che mi avete dato», esordisce Stefano Bonaccini.

[…] Manda un «grande abbraccio a Elly, Schlein, le ho fatto i complimenti per la grande responsabilità che si assume alla guida di un pd che ha bisogno di reagire e rigenerarsi». Insomma Bonaccini ammette la sconfitta poco dopo le 23.

«Veniamo da troppe sconfitte e sento la responsabilità di metterci a disposizione per dare una mano a Elly e a tutta la comunità del Pd». E ancora, ricorda che se avesse vinto avrebbe chiesto ai candidati di dargli una mano, «ha prevalso Elly e le ho detto che le darò la mia disponibilità».

[…] «Ora tocca a noi e tocca ad Elly indicare la strada con la quale vorrà guidare il pd e dovrà farlo immagino insieme a tutti quelli che saranno disponibili. Il voto degli iscritti, è la prima volta, ha dato un esito diverso, ma gli elettori hanno dato un altro responso e lei è stata più capace di dare un senso di innovazione e rinnovamento al Pd».

Ma questo esito oggi se l'aspettava: «Con un'affluenza così alta il rischio di non farcela c'era», scuoteva la testa sconsolato Bonaccini con i suoi, se pur strafavorito alla vigilia. […] Per la prima volta un partito rischia di eleggere un segretario che nel voto tra gli iscritti ha svettato con quasi venti punti di distacco sulla sua rivale. E lui si intesta questo primato, però nel ruolo infausto di chi ha vinto nei circoli e non nei gazebo.

Ma i gazebo e il voto di opinione non perdonano: le varie sonde dai territori fanno sapere che «lei stravince al nord», che nelle grandi città, Milano, Torino, Bologna, Roma, addirittura quasi raddoppia il suo rivale, che al sud vince lui ma non ovunque: a Bari, Schlein è avanti. […]

Anche a Firenze non tira aria buona ed è un vento generale. Dai «territori» arrivano dati sconfortanti, perché «lei al nord sul voto di opinione funziona, noi arginiamo i colpi con reti organizzate», dice uno dei suoi sodali quando lo spoglio è appena cominciato.

[…] «Non stiamo tenendo nelle città -dice un dirigente di Bonaccini - tutto il voto di opinione è andato su di lei. È andata tanta gente che non è del Pd, molti di Articolo 1, gente di sinistra radicale, queste primarie hanno risvegliato anche quelli lì...».

L'unico che dicono stia festeggiando è Matteo Renzi, ora avrà agio di fare campagna acquisti tra i cattolici del Pd, che saranno in difficoltà in un partito più di sinistra e radicale. Non a caso sabato scorso una fetta di ex Dc ha varato un nuovo movimento-traghetto, Pop in Rete, per guardare al Terzo Polo e staccarsi dal Pd. Già si favoleggia di scissioni al centro del partito: «Se il Pd vira tutto a sinistra, allora i cattolici non c'entrano più nulla con quella storia», sentenzia Giorgio Merlo, ex deputato dem.

2 - LA DELUSIONE DEL GOVERNATORE «ORA TUTTI LE DAREMO UNA MANO»

Estratto dell’articolo di Maria Teresa Meli per il “Corriere della Sera”

[…] Stefano Bonaccini capisce l’antifona all’ora di pranzo. «Mi butto sul divano» […] «Loro avevano i tre quarti del gruppo dirigente, sarebbe stato difficile invertire la rotta».

[…] i suoi supporter non sono altrettanto tranquilli: «Il Pd non esiste più». Bonaccini frena, anche se in cuor suo non è in disaccordo: «Adesso bisognerà ricostruire e non cedere alle sirene che ci portano altrove».

Lorenzo Guerini, grande sponsor del presidente della regione Emilia-Romagna, mastica amaro e a sera dice a un compagno di partito: «Abbiamo ammazzato il Pd». […] La sua rincorsa alla segreteria era la rincorsa perfetta, aveva aspettato e aveva deciso di non dare l’assalto a Zingaretti. Poi ha desistito ancora, lasciando campo libero a Enrico Letta. E ora era sicuro fosse giunto il suo momento. Alla fine ha compreso che non era ora nemmeno questa volta. Non era questo il suo momento. E «forse non lo sará mai più», sospira lui.

Già, mai più, e non sarà più facile tornare indietro. La politica ha cambiato passo e Bonaccini si deve adeguare. Non sarà così per i suoi supporter, che evitano di mette la faccia sulla sconfitta. Nel frattempo i dem traballano e sussultano. Un pezzo degli ex popolari manda un comunicato per spiegare che visto che Bonaccini non c’è forse non ci saranno nemmeno loro. Il governatore legge attentamente il comunicato stampa di questo presunto addio: «Prende forma il processo di ricomposizione dell’area politica popolare».

Già, sono gli ex ppi che se ne vanno via dopo aver capito che Schlein sarà la leader del nuovo Partito democratico. Ma Bonaccini non ha intenzione alcuna di soffiare sul fuoco della scissione. Anzi, farà di tutto per «tenere insieme il partito» quello è l’imperativo. Almeno per lui. Anche se sa bene che dopo la vittoria di Schlein in molti vorranno andarsene. Ma […] che restino dentro il Partito democratico convinti e determinati tutti quelli che lo hanno appoggiato è veramente da vedere.

