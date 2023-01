GIORGIA MELONI HA PIÙ BISOGNO DI MACRON DI QUANTO VOGLIA AMMETTERE - LA CHIAMATA AL TOYBOY DELL'ELISEO NON È FIGLIA SOLTANTO DELLE PRESSIONI DEL QUIRINALE: LA DUCETTA HA CAPITO CHE NON PUÒ FARE A MENO DELLA FRANCIA PER LE BATTAGLIE IN EUROPA, E SPERA IN UN ASSE CON PARIGI PER CONTRASTARE L'EGOISMO DEI TEDESCHI...