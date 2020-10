IL DPCM CHE VERRÀ - PROBABILE LA CHIUSURA DI TUTTE LE ATTIVITÀ ALLE 18 O ALLE 20 MA LASCIANDO LIBERTÀ DI SPOSTAMENTO PER I CITTADINI - STOP ALL'ATTIVITÀ DI PALESTRE, PISCINE E SALE GIOCHI E ANTICIPO DELL'ORARIO DI CHIUSURA PER IL SETTORE DELLA RISTORAZIONE - NEL CORSO DELL'INCONTRO SI È PARLATO ANCHE DEL POSSIBILE RIPRISTINO DEL DIVIETO DI SPOSTAMENTO TRA LE REGIONI

CHIUSURA ANTICIPATA ALLE 18 DI BAR E RISTORANTI, L’IPOTESI DEL GOVERNO SUL NUOVO COPRIFUOCO

Fiorenza Sarzanini, Monica Guerzoni per www.corriere.it

conte speranza

Chiusura di tutte le attività alle 18 ma lasciando libertà di spostamento per i cittadini. È questa l’ipotesi emersa alla fine della riunione del presidente del consiglio Giuseppe Conte con i capi delegazione e su cui si deve pronunciare adesso il Comitato tecnico scientifico convocato d’urgenza per la valutazione delle misure da inserire nel nuovo Dpcm.

Il ministro della Salute Roberto Speranza si è raccomandato più volte nel corso della riunione: «Non mi piace la parola coprifuoco». Contraria a misure così drastiche la ministra di Italia Viva Teresa Bellanova secondo la quale «la chiusura di bar e ristoranti e altre attività avrà ricadute pesantissime sull’economia». Ecco perché una parte del governo spinge per posticipare la serrata alle 20.

agostino miozzo

STOP PALESTRE-PISCINE, VERSO ANTICIPO CHIUSURA LOCALI

(ANSA) - Stop all'attività di palestre, piscine e sale giochi e anticipo dell'orario di chiusura per il settore della ristorazione. Sono questi, secondo quanto si apprende da diverse fonti di governo, i due interventi principali per frenare l'aumento dei contagi di cui si è discusso questa mattina nella riunione tra il premier Giuseppe Conte, e i capi delegazione della maggioranza. Misure che potrebbero essere contenuti nel nuovo Dpcm. L'anticipo della chiusura dei locali, si apprende ancora, non comporterebbe però un anticipo del coprifuoco in termini di divieto di circolazione. Nel corso dell'incontro si è parlato anche del possibile ripristino del divieto di spostamento tra le Regioni ma non sarebbe ancora stato deciso se la misura entrerà o meno nel decreto.