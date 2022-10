12 ott 2022 10:24

DRAGHI RESTA IN PRIMA LINEA NELLA GUERRA PER IL GAS – AL VERTICE DEL G7 MARIOPIO HA CHIESTO A TUTTI DI SOSTENERE LA PROPOSTA DI UN PRICE CAP SUL GAS, ANCHE PER LIMITARE I PROFITTI GRAZIE AI QUALI MOSCA FINANZIA LA GUERRA – ADESSO LA TENUTA DELLE DEMOCRAZIE OCCIDENTALI CONTRO LA MINACCIA RUSSA PASSA PER DUE APPUNTAMENTI: IL VERTICE UE DEL 20 E 21 OTTOBRE (L'ULTIMA USCITA UFFICIALE DI DRAGHI) E IL G20 DI NOVEMBRE A BALI (QUANDO A PALAZZO CHIGI CI SARÀ LA MELONI)