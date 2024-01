DRAGHI, L’ELEFANTE NELLA STANZA DI GIORGIA MELONI – LA RISPOSTA PARACULA DATA DALLA DUCETTA ALLA DOMANDA SUL POSSIBILE FUTURO RUOLO DI DRAGHI IN EUROPA: "SONO CONTENTA CHE COLLABORI CON LA COMMISSIONE, MA PARLARE DEL TOTO-NOMI NON È IL VERO TEMA. IL VERO TEMA È COSA DEVE FARE LA COMMISSIONE PROSSIMA" – “DRAGHI HA DICHIARATO DI NON ESSERE DISPONIBILE…

(ANSA) - Draghi presidente della commissione Ue? "Oggi parlare del totonomi della presidenza e dei commissari è buono per fare dibattito ma non è il tema, il vero tema è cosa debba fare la commissione". Lo ha detto la presidente del consiglio, Giorgia Meloni, in conferenza stampa alla Camera. "Credo che sia impossibile parlare oggi di chi potrebbe guidare la commissione, Draghi ha dichiarato di non essere disponibile, sono due elementi da considerare".

"Io sono stata oppositrice di Draghi - ha detto - ma questo non mi ha impedito di sostenere la sua politica estera". A Palazzo Chigi "c'è stato un passaggio di consegne fra persone che si rispettano, sono contenta che Draghi collabori con la commissione, per le sue competenze".

"Io lavoro per avere domani una Europa più forte sugli scenari di crisi e più determinata, per non consegnarsi a nuove dipendenze, più efficace nella difesa dei confini esteri e più capace di armonizzare sostenibilità e crescita".