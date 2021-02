“LEI NON MI INTERROMPI” – DA EREDE DI GRILLO A SCAPPATO DI CASA: ASCESA E CADUTA DI ALESSANDRO DI BATTISTA, IL CHE GUEVARA ALLA CACIO E PEPE - PER TRUMP MA ANCHE ZAPATISTA, A FAVORE DEL GOVERNO CON LA LEGA, MA CON UN PASSATO GIOVANILE DI ELETTORE DI SINISTRA. A CUBA HA ABBRACCIATO LA STATUA DEL GUEVARA MENTRE IL PADRE LUCIDAVA IL BUSTO DI MUSSOLINI IN CASA – IL NO ALLE OLIMPIADI A ROMA DOPO UN CONFRONTO CON IL MECCANICO E LE FRASI STRACULT: “LE SPREMUTE DI UMANITÀ”, “IL MAIALE NELLE OSSA”, “I PIEDI CHE SCOTTANO” – IL VIDEO-SCAZZO CON SPERANZA