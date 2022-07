14 lug 2022 18:50

DRAGHI STASERA RASSEGNERA' LE SUE DIMISSIONI AL QUIRINALE, DA MATTARELLA - NE HA DATO COMUNICAZIONE IL PREMIER IN CONSIGLIO DEI MINISTRI - "LA MAGGIORANZA DI UNITA' NAZIONALE NON C'E' PIU'. E' VENUTO MENO IL PATTO DI FIDUCIA ALLA BASE DELL'AZIONE DI GOVERNO. NON CI SONO PIU' LE CONDIZIONI PER ANDARE AVANTI. DAL MIO DISCORSO DI INSEDIAMENTO IN PARLAMENTO, HO SEMPRE DETTO CHE..." - MERCOLEDÌ DRAGHI SI PRESENTERÀ ALLE CAMERE PER UNA COMUNICAZIONE - IL GOVERNO AVEVA OTTENUTO LA FIDUCIA DALL’AULA DEL SENATO SUL DECRETO AIUTI, MA I 5 STELLE NON HANNO PARTECIPATO AL VOTO...