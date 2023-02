19 feb 2023 08:50

IL DRAGONE TIENE PIEDI IN DUE STAFFE – IL CAPO DELLA DIPLOMAZIA DEL PARTITO COMUNISTA CINESE, WANG YI, PROMETTE UNA “EQUA PROPOSTA” PER LA PACE IN UCRAINA. MA IL REGIME DI PECHINO CONTINUA NELLA SUA AMBIGUITÀ: NON HA MAI CONDANNATO L’INVASIONE RUSSA, NÉ RIPUDIATO LA “COLLABORAZIONE SENZA LIMITI” CON PUTIN. D’ALTRO CANTO, NON PUÒ PERDERE I 700 MILIARDI DI EURO DI INTERSCAMBIO CON L’EUROPA…