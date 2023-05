IL DRAMMA DEI REPUBBLICANI: NON POSSONO FARE A MENO DI TRUMP MA RISCHIANO DI ESSERE AFFOSSATI DAI SUOI GUAI LEGALI – LA CONDANNA SUBITA DALL’EX PRESIDENTE PER AGGRESSIONE SESSUALE E DIFFAMAZIONE AI DANNI DI JEAN CARROLL HA RISVEGLIATO L’ALA DEL PARTITO CHE VORREBBE SCARICARE “THE DONALD”. EPPURE I SONDAGGI PARLANO CHIARO: IL TYCOON AL MOMENTO NON HA RIVALI – NEL FRATTEMPO UN SUO FEDELISSIMO, IL DEPUTATO GEORGE SANTOS, È FINITO IN CELLA PER FRODE, RICICLAGGIO E FURTO DI FONDI PUBBLICI

donald trump vs joe biden immagine creata con midjourney 1

Donald Trump è pronto a impugnare la condanna del tribunale civile di New York per aggressione sessuale e diffamazione, ma tra i repubblicani crescono i timori che il verdetto possa complicare il suo cammino verso la Casa Bianca. E intanto, sempre nella Grande Mela, il controverso deputato trumpiano George Santos è agli arresti per frode e riciclaggio.

Riguardo il procedimento promosso dalla scrittrice Jean Carroll, per l’avvocato dell’ex presidente Joe Tacopina è stato ingiusto per molti aspetti e il suo cliente intende presentare ricorso. In primis il legale ha sottolineato i presunti pregiudizi della corte, affermando che quando si parla del tycoon, «a New York non puoi avere un processo equo».

donald trump

[…]

La vicenda sta sollevando diversi dubbi all’interno del partito repubblicano: molti sostengono la teoria dell’attacco politico contro l’ex presidente, ma c’è chi teme che il caso danneggi la sua corsa. Uno dei primi ad esortare il Grand Old Party a prendere le distanze da The Donald - per ora saldamente in vetta nelle preferenze rispetto agli altri candidati o potenziali candidati conservatori - è Mitt Romney.

jean carroll

«Spero che la giuria del popolo americano raggiunga la stessa conclusione su Trump. Semplicemente, non è adatto alla presidenza e ad essere la persona a cui affidiamo i nostri figli e il mondo come leader del mondo libero», ha detto il senatore dello Utah, spesso molto duro con il tycoon.

[…]

george santos

A mettere in imbarazzo il partito e Trump è anche la vicenda di Santos, che si è costituito al tribunale federale di Long Island per frode, riciclaggio di denaro, furto di fondi pubblici e dichiarazioni false alla Camera. La parabola discendente del 34enne originario del Brasile è iniziata con un reportage del New York Times che rivelava alcune incongruenze nella sua storia privata e professionale.

Durante la campagna per il seggio di Long Island, Santos aveva dichiarato di essersi laureato all’università Baruch e di aver lavorato per Citigroup e Goldman Sachs, ma di lui non c’era traccia, così alla fine ha ammesso di aver «aggiustato» il curriculum.

george santos

Poi le bugie sulla madre sopravvissuta agli attacchi dell’11 settembre 2001, la nonna ebrea fuggita dai nazisti, le ambiguità sul suo orientamento sessuale e le accuse di molestie sessuali da parte di un ex componente del suo staff. Infine, la truffa in una raccolta fondi online per pagare un intervento chirurgico al cane malato di un veterano.

george santos george santos